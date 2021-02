Top Chef: un candidat fait un gros lapsus, les internautes sont hilares

Voir les jurés de l’émission Top Chef pour la première fois peut être assez déstabilisant. Face au stress, le candidat Baptiste a vraisemblablement paniqué et a effectué un étonnant lapsus, qui a fait beaucoup rire les chefs mais également les internautes. LdPeople vous raconte tout !

Et c’est reparti pour une nouvelle saison de Top Chef. L’un des candidats de l’émission phare de M6 qui se nomme Baptiste a déjà fait parler de lui pour cette nouvelle saison. Il ne s’est pas illustré pour ses qualités de cuisinier. Ce jeune homme est fan de Street Food considère que ses créations sont funky et tasty. Ce cuisinier était assez angoissé de se retrouver face à des grandes figures de la gastronomie française, pour la première fois. « Ils sont là, ils sont là en vrai, et là, donc ce n’est plus la même, car j’ai peur », indique-t-il. En effet, quand on lui demande de se présenter, il s’éloigne de la question en disant qu’il a débuté la cuisine à Londres, où il souhaitait être serveur car il « trouvait que les serveurs faisaient beaux gosses ».

Baptiste, un candidat stressé

S’il essaye de sauver la face devant les caméras, au fond de lui, l’homme est fortement stressé. Lorsque Baptiste doit évoquer sa cuisine. Il a des difficultés à trouver les bons mots : « Ma cuisine, c’est une cuisine… euh… euh… où ça cuisine », dit-t-il. Apparemment, il manque d’assurance. « J’essaye, dans ma cuisine, qu’on ne s’ennuie pas, du moins le moins possible », enchaîne-il. Au final, il parvient à dévoiler sa recette, avec des topinambours confits dans une sauce au café. « Les topinambours, je vais y ajouter de cassonade, et les caraméliser un peu comme une crème br.nlée… euh, brûlée ! » glisse-t-il maladroitement.

« Je suis célibataire, et je vais faire une crème branlée ».

Prochaine étape pour Baptiste, faire monter la mayonnaise. #TopChef #TopChef2021 pic.twitter.com/xw0TOIMAgx — 🎙 Trina Mac-Dinh 🎙 (@Trinaofficiel) February 10, 2021

Une « crème br.nlée » qui amuse les internautes

Ce gros lapsus a été remarqué ! Les cuisiniers se sont vraiment marrés, et les twittos également : « Je regarde Top Chef et il y a vraiment un candidat qui a balancé crème br.nlée à la place de crème brûlée… dur pour lui », note un internaute, vite suivi par d’autres personnes amusées : « Je suis célibataire, et je vais faire une crème br.nlée. Prochaine étape pour Baptiste, faire monter la mayonnaise ».

« Je vous l’avais dit qu’elle avait flashé sur moi Darroze, la crème branlée c’était pas qu’un lapsus » #TopChef pic.twitter.com/jnNMNO5ZkQ — Out of context Top Chef (@TopChefOOC) February 10, 2021

Gros buzz sur la toile

Et les fans de l’émission ont adoré ce lapsus… « Entre la crème br.nlée et le jus de moule, cette saison de Top Chef devrait être interdite aux moins de 18 ans, dis donc », « L’astuce Top Chef interdite : la crème br.nlée», enchaîne un autre, « Mais je ne connaissais absolument pas la crème br.nlée haha », peut-on voir, sur le réseau social Twitter. Et cette crème aura fasciné les inconditionnels du programme : « Bilan de la première heure de Top Chef : je retiens juste que Jarvis est trop mignon et la ‘crème br.nlée’ » termine un fan.