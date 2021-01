Top Chef: Un ex participant fait un grand retour sur M6 dans une émission culte animée par Philippe Etchebest

Top Chef rencontre un franc succès auprès du public. Mais se n’est pas la seule émission de cuisine de M6 qui ravit les fans. En effet, le chef Philippe Etchebest s’illustre aussi dans Objectif Top Chef ou encore dans Cauchemar en cuisine. Et c’est dans cette dernière émission que le public aura le plaisir de retrouver une nouvelle saison pour la rentrée, le 4 janvier 2021. Une surprise de taille les attend car un précédent candidat de Top Chef sera aux côtés du chef mythique. LDPeople vous dit tout sur ce sujet dans la suite de cet article.

Top Chef est une aventure grandiose qui ouvre de nombreuses portes

Top Chef est un passage obligé pour les chefs en quête de défis à relever. Tous ne peuvent pas être vainqueurs mais tous les candidats ont l’occasion de briller devant le public. Et surtout devant des chefs étoilés et prestigieux ! Parmi ceux qui participaient à la saison 11 du programme, Mallory Gasbi garde une place à part dans le cœur des fans. En effet, ce jeune Belge attachant a quitté Top Chef aux portes de la finale. Et il va revenir sur le devant de la scène pour venir en aide aux restaurateurs en perte de vitesse. Car c’est le principe de Cauchemar en cuisine, les restaurateurs appellent à l’aide Philippe Etchebest pour redresser la barre.

Pour cette nouvelle saison, ils pourront donc également compter sur la passion de Mallory Gasbi pour leur donner un nouveau souffle. Peut-être que cela va adoucir les épisodes et permettre à Philippe Etchebest de rester plus calme ? À voir ! Car le tempérament du chef ne risque pas de s’effacer sous prétexte que son acolyte est plus tendre. D’ailleurs, nous ne sommes pas à l’abris de découvrir Mallory Gasbi sous un nouveau jour, celui d’un chef exigeant et directif. Après tout, le jeune homme vient d’ouvirr son premier restaurant. Cette expérience l’a peut-être alors changé ? Rien n’est certain pour le moment.

Mallory Gasbi intègre un programme culte de M6

Ce qui est sûr en revanche, LDPeople vous l’indique ici. C’est que l’ancien candidat de Top Chef a été agréablement surpris par la proposition de M6. Revenir à la télévision pour assister Philippe Etchebest dans Cauchemar en cuisine, il ne pouvait pas s’imaginer que cela lui arriverait. Tout de suite, il a donc accepté de rejoindre l’aventure. En revanche, les fans ne devront pas s’y tromper. Mallory Gasbi fera office de “conseiller” tandis que Philippe Etchebest restera le capitaine du navire. Son rôle se résume ainsi à donner des astuces aux restaurateurs et à leur proposer des plats simples et efficaces à mettre à la carte.

Le tournage s’est déroulé à merveille selon les dires du jeune chef belge de 24 ans. Il ne reste plus qu’à attendre le 4 janvier pour découvrir la nouvelle saison de Cauchemar en cuisine et de voir comment il s’est débrouillé. Son sourire aura manqué aux fans d’émissions culinaires de M6. Et qui sait ? Peut-être qu’un jour il reprendra le flambeau de Philippe Etchebest en tant que chef le plus connu des téléspectateurs ?