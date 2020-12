Touche pas à mon poste: Cyril Hanouna menacé violemment par un grand ennemi, il balance tout!

Touche pas à mon poste: Cette semaine, Cyril Hanouna est présent, comme à son habitude, dans son émission de C8 pour décrypter l’actualité des médias. Et lors de ce programme, le trublion du PAF a décidé de s’intéresser à la nouvelle émission de TF1. En effet, le célèbre présentateur analyse les premières audiences réalisées par District Z. Cependant, il existerait un véritable conflit entre la première chaîne et C8. LD People vous explique pourquoi aucune image du nouveau jeu de TF1 n’a été diffusée dans Touche pas à mon poste.

Cyril Hanouna “Touche pas à mon poste” : en guerre avec un autre animateur et producteur

Une rivalité qui dure

Il ne s’agit pas d’un réel secret. Cyril Hanouna et Arthur ne semblent pas être les meilleurs amis du monde. Mais l’animateur de C8 a néanmoins décidé de parler de District Z, le nouveau jeu produit par Arthur sur la première chaîne française. Entouré de ses chroniqueurs, Baba souhaitait en effet revenir sur le démarrage de ce nouveau programme diffusé le vendredi 11 décembre dernier. Et pour ce faire, il espérait donc avoir quelques images à présenter à son public.

Cependant, cela s’est avéré impossible. Puisque Cyril Hanouna affirme qu’il existerait un réel problème juridique. Ainsi, il se trouve dans l’impossibilité de diffuser le moindre extrait de District Z. Mais ce n’est pas Arthur qui l’a appelé directement pour lui faire part de son choix ! Car tout s’est fait par hommes de loi interposés.” Il y a un avocat qui a appelé mon avocat. L’avocat d’un autre animateur qui commence par Art et qui finit par Hur. Il voulait pas que je mette d’images “. Le climat semble donc bien tendu entre les deux hommes…

.@Cyrilhanouna : Et quand un avocat m’appelle pour dire “Pas d’image de District Z !” et bah je vais rediffuser l’émission en entier ! J’ai tout ça regardez ! Un botin !#TPMP 😂 pic.twitter.com/fIEkSPNulQ — GIF TPMP (@Gif_TPMP) December 14, 2020

Le succès de Cyril Hanouna

Il semble difficile d’expliquer cette mésentente entre les deux animateurs. De plus, tous deux connaissent la réussite dans leurs émissions respectives. Il faut encore ajouter qu’ils sont tous deux des producteurs prolifiques et que leurs émissions rencontrent en général l’adhésion du public. Même s’il faut bien avouer, que Cyril Hanouna a connu des moments difficiles avec son programme Touche pas à mon poste et les émissions dérivées. En effet, le début de cette saison paraissait très compliqué. Et les audiences du mois de septembre n’étaient pas réellement au beau fixe. Pourtant, les chiffres de cette semaine semblent démontrer une tendance à la hausse.

LD People vous révèle les derniers scores réalisés par le célèbre animateur de Touche pas à mon poste. Dans la première partie de l’émission, les téléspectateurs étaient plus de 800 000 à suivre le programme. Dans la seconde partie, le score était encore en réelle augmentation. Car pour la séquence en question, 1,30 millions de téléspectateurs étaient présents devant leurs écrans. L’édition du 14 décembre 2020 semble donc revenir à des chiffres plus à la normale pour l’animateur. Puisqu’en parts de marché, cela représente une moyenne située entre 3,5 et 6 pourcents du public. Mais il existe une réelle disparité entre les cibles. En effet, les 25-49 ans étaient près de 9 % alors que les 15-34 ans représentent eux plus de 12 %. À première vue, ces résultats semblent donc encourageants pour Cyril Hanouna et ses équipes. Même sans les images refusées par Arthur !