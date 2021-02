Touche pas à mon poste: Cyril Hanouna stoppé en plein vol déplore un énième boycott

Touche pas à mon poste voit ses plans contrariés par le conflit entre C8 et M6. Depuis quelques semaines déjà, M6 a fait savoir à Cyril Hanouna que la façon dont il parle des programme de la chaîne n’est pas appréciée. Mais l’animateur a répondu qu’il ne comptait pas changer pour autant. En effet Touche pas à mon poste est une émission qui discute des points forts mais aussi des points faibles de tous les programme de télévision. Alors, M6 « impose » à ses animateurs et aux candidats de ses jeux ne boycotter le plateau de Cyril Hanouna. Une décision qui peine l’animateur. Car il souhaitait notamment permettre à Loïc, candidat de Pékin Express, de venir s’exprimer suite à son élimination. LDpeople vous explique tout.

Touche pas à mon poste risque de mettre encore une fois M6 en colère

Pékin Express vient de reprendre ses diffusions. Ce mardi 23 février, c’était le coup d’envoi de la nouvelle saison du show de M6. Stéphane Rotenberg est toujours aux commandes de cette édition. Il est en effet l’animateur phare de la chaîne depuis de nombreuses années. Et malgré la pandémie, cette émission grandement appréciée du public a pu reprendre. Cyril Hanouna ne pouvait pas se priver d’en parler dans Touche pas à mon poste. Mais M6 verrait d’un mauvais œil que quiconque d’impliqué sur la chaîne se retrouve sur le plateau de Cyril Hanouna. Néanmoins, ce 24 février, le lendemain de la diffusion du premier épisode de Pékin Express, Loïc a défié les règles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pékin Express (@pekinexpressofficiel)

L’aventure reprend sur M6, un sujet que Cyril Hanouna ne manquera pas de détailler

Loïc fait partie du premier binôme a avoir tremblé face à l’élimination. Il faisait équipe avec Sabine dans un duo qui a fait des étincelles. Mais malgré les recommandations de M6, Loïc a décidé de se rendre sur le plateau de Cyril Hanouna. Il explique donc en direct sur C8 qu’il risque d’y avoir des conséquences à son acte. Car il a été explicitement dit « On ne va pas chez Cyril Hanouna » à Loïc. L’animateur et producteur de Touche pas à mon poste s’est montré heurté par cette décision de la chaîne concurrente. LDpeople ne saurait vous dire si cette « guerre » entre les deux chaînes pourra se terminer prochainement. Ni même dans quelles conditions elle pourra se finir.

Ce qui est certain, c’est que l’ambiance n’est pas tendre entre C8 et M6. Car M6 recommence vivement à tout ceux qui travaillent avec elle de méticuleusement éviter Touche pas à mon poste. Il n’est donc pas évident de croire que Loïc ne voit pas son avenir avec M6 compromis à présent qu’il a défié les recommandations pourtant très claires de la chaîne.

Loïc revient sur le montage le concernant dans #PekinExpress ! pic.twitter.com/Ay5j1Caa5L — TPMP (@TPMP) February 24, 2021

Un candidat de Pékin Express témoigne auprès de Cyril Hanouna

Loïc regrette le montage qu’a fait Pékin Express par rapport à son image. En effet, s’exprimant sur la plateau de Cyril Hanouna, il regrette d’être passé pour une personne « méchante » envers Sabine. Si il admet avoir un sacré caractère, il trouve que le montage qui a été fait à son sujet ne reflète pas toute la vérité. Ce dont les chroniqueurs de Cyril Hanouna ne se privent pas de critiquer. Loïc prend néanmoins la défense de l’émission et rappelle qu’il peut être très difficile de monter toute une journée d’aventure en seulement deux heures d’images. Et c’est bien vrai, LDpeople ne peut qu’en convenir.

« Je me suis excusé » Loïc revient sur sa relation difficile avec Sabine dans #PekinExpress ! pic.twitter.com/ztzNEQ01WD — TPMP (@TPMP) February 24, 2021

Cyril Hanouna était très fier de pouvoir accueillir un candidat d’une émission de M6 sur son plateau. Car le phénomène se fait rarissime depuis que les chaînes de C8 et de M6 sont en froid. Mais cela ne l’a pas empêché de titiller Loïc pour avoir des informations que la chaîne concurrente refuse de livrer. Comme par exemple lorsqu’il demande à Loïc si il est payé par M6 pour participer à Pékin Express. Loïc lui répond qu’il n’a pas le droit de discuter ce sujet et Cyril Hanouna en conclut que les candidats sont bel et bien rémunérés. D’ailleurs, il se pourrait même que sa venue sur le plateau de Touche pas à mon poste impacte ses « revenus » de la part de M6. En effet, personne ne peut contrevenir à une règle sans en subir les conséquences.