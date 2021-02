Touche pas à mon poste: Qui est vraiment Morgan Miller, la nouvelle chroniqueuse sublime !

Touche pas à mon poste intègre dans son équipe de chroniqueur, la déjà bien célèbre Morgane Miller. L’occasion pour LDPeople de vous la présenter dans cet article. Qui est-elle et quel est son parcours ? La superbe jeune femme intrigue les internautes.

Touche pas à mon poste présente Morgane Miller

Cyril Hanouna compose son équipe avec de nombreuses personnalités. Issues de parcours divers, elles sont toutes familières des médias afin de décrypter les sujets brûlants de l’actualité dans Touche pas à mon poste. Et surtout, tous les chroniqueurs savent rire et ont pour mission de divertir le public. Morgan Miller ne fait pas exception quant aux qualités recherchées des profils qui intègrent le plateau de C8. Animatrice pour la télévision, mannequin et comédienne, Morgane Miller est également très suivie sur Instagram. Avec plus de 38 000 abonnés, elle fait ses premiers pas remarqués dans Touche pas à mon poste.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Morgane Miller (@morgane.miller)

Pour les internautes, Morgane Miller est un atout féminin et beauté autour de la table de chroniqueurs de Cyril Hanouna. Mais elle n’est évidemment pas qu’un joli minois. La comédienne exprime son avis bien tranché quant aux débats qui s’animent dans Touche pas à mon poste. Ses premiers essais en date du 15 janvier semblent porter leurs fruits car elle est encore en poste près d’un mois plus tard. Néanmoins, il apparaît qu’elle ne fait pas l’unanimité sur les réseaux sociaux. En effet, sur Twitter, les réactions des internautes sont nombreuses et quotidiennes vis à vis des émissions de Touche pas à mon poste. Et il semble que son opinion quant à la gestion de la pandémie en France, et plus précisément à propos de nos aînés les plus fragiles, fasse débat.

Une jeune femme talentueuse qui n’a pas peur de donner son avis

Pour se présenter au public de C8, Morgane Miller a levé le doute pour les personnes qui la reconnaissaient sans mettre précisément le doigt sur les détails du comment et du pourquoi. « Vous m’avez sûrement vue dans les pubs Trivago. Et comme il n’y à plus de boulot à cause du Covid, plus d’hôtels, je suis venue ici ». Une présentation qui a eu le don de briser la glace tout en détendant l’atmosphère. Ces multiples compétences dans le domaine artistique et télévisuel lui permette rapidement de se sentir à l’aise autour de la table de Touche pas à mon poste. Cependant, certains internautes ne souhaitent pas encore la faire sortir de la case « jolie jeune femme ». Le temps fera son œuvre et permettra au public de mieux cerner sa personnalité.

La personnalité de Morgane Miller n’est pas un secret pour ses nombreux fans sur Instagram. Le public de Touche pas à mon poste apprendra lui aussi bien vite à le connaître davantage. Comme LDPeople vous le précisait plus haut, elle fait déjà débat sur la toile quant à son intervention concernant les personnes âgées et la pandémie. En effet, certains pensent qu’elle pourrait littéralement valider que seules les personnes les plus avancées en âge succombe des complications dues à la Covid. C’est une position qui ne plaît pas à tout le monde.