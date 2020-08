“Tous en cuisine” de Cyril Lignac : Alizée et sa fille Annily choquent les internautes part leur ressemblance !

Tous en cuisine est une émission culinaire. Cyril Lignac propose de nous accompagner dans la réalisation de recettes revissées. Depuis chez lui, il est en visioconférence avec des invités souvent prestigieux. Tous en cuisine est né pendant le confinement. Mais c’était un tel succès que le public attendait son retour malgré la levée de cette mesure sanitaire. Et mercredi dernier, le public a eu la joie de retrouver Alizée, sa fille aînée et son mari en tant qu’invités prestigieux pour suivre la recette du chef Lignac. Le public, sur les réseaux sociaux, n’en revient pas de constater à quel point Annily ressemble à sa maman. Pour eux, elles sont bien plutôt sœurs que père et fille.

Tous en cuisine crée l’événement en invitant Alizée et sa famille à participer

Alizée était la star invitée à l’émission de mercredi 26 août de Tous en cuisine. Le public raffole de Tous en cuisine car c’est en direct. Rien de plus naturel que cela lorsque l’on fait de la cuisine. Même le côté visioconférence ajoute du charme et du naturel au concept. Mais ce ne sont pas ce genre de constats et d’analyses qui ont retenu l’attention des fans. En effet, ils étaient surtout attentif à Alyzée et à sa famille. Tous été choqués de la ressemblance frappante entre la chanteuse et sa file aînée Annily. Ils trouvaient même qu’elle ressemblait à son beau-père, Grégoire Lyonnet. Le public se retrouve toujours sur internet pour discuter de c genre de choses. C’est donc sur Twitter qu’il faut se rendre pour continuer de s’amuser après avoir regardé Tous en cuisine.

#TousEnCuisine Ce soir à 18:40, Alizée est en cuisine avec @cyril_lignac et @JeromeAnthonyM6 pour préparer deux recettes :

🍚 Risotto à la tomate, thon et olives

🍓 Mille-feuille aux fraises

Retrouvez les ingrédients sur @CuisineAZ pic.twitter.com/jyoHRWENHL — M6 (@M6) August 26, 2020

Le chef cuisinier est si relax qu’il ne porte pas de chaussures

Les internautes n’ont pas manqué d’humour. Ils étaient d’abord enchantés de savoir la présence d’Alizée et de sa famille dans l’émission de Cyril Lignac. Enchantés également des recettes du chef. Mais ils ont rapidement trouvé l’ambiance rafraîchissante. En effet, le public remarque tout d’abord que Cyril Lignac participe à Tous en cuisine, pieds nus.

On en parle de Cyril Lignac qui cuisine pieds nus en direct ? ahah… Sympa comme concept 😂😊 — Victor Tbt (@ungarsdici) March 21, 2020

Ce détail va faire son effet sur internet. Les fans de Tous en cuisine admirent la décontraction du chef. Mais lorsque l’émission commence enfin, ils n’ont d’yeux que pour Alizée et sa famille. Car la fille aînée d’Alizée à bien grandie ! Annily a eu 15 ans en avril dernier et pour beaucoup, elle ferait presque plus âgée que sa maman. Déjà, elle est plus grande qu’elle de taille. Puis Alizée fait si jeune du haut de ses 36 ans, qu’elle a eu le 21 août dernier, que les fans s’y perdent.

La ressemblance entre Alizée et sa fille frappe le public de Tous en cuisine

Certains diront qu’Alizée ne peut pas avoir une fille de cet âge là, ils ne se rendent pas compte à quel point le temps passe. En effet, pour le public, c’est elle choc de constater qu’Alizée et sa fille se ressemblent autant.

Qu elle est jolie Alizée et tout autant sa fille #TousEnCuisine — minou330bx (@MAMINOU33) August 26, 2020

La fille d’Alizée ressemble à Gregoire Machin, alors qu’ils ne l’ont pas eu ensemble 😅 mais avec Jeremy truc de la Star’ac 🧐 #TousEnCuisine de plus on dirait qu’Annily est plus vieille que sa mère 😱 — 🤷🏼‍♀️ AloUiCer ✏️ (@Mozoph) August 26, 2020

Alizée avec une fille déjà si grande , ça fait bizarre 😏 #tousencuisine — Ambre Verte 🇨🇵🇧🇪🗼🍾🍺🦂 (@AmbreVerte69) August 26, 2020

Oui .Alizée fait aussi jeune que sa fille. On dirait 2 soeurs — minou330bx (@MAMINOU33) August 26, 2020

Une belle surprise pour les fans donc. Mais surtout l’occasion de cuisiner avec tout ce beau monde. Les recettes de Toux en cuisine ce jour là ont elles aussi amusées les fans. Car Cyril Lignac propose de réaliser un risotto à la tomate, au thon et aux olives. Pour le dessert c’était un mille feuille à la fraise. Mais c’est bien le plat principal qui prêtait à rire. Car le public n’a visiblement jamais vu un risotto avec autant de bouillon. C’est donc avec leurs doses d’humour habituelles que les internautes s’amusent de l’apparence du risotto du chef.

Y a quelqu’un qui a dit @cyril_lignac que le risotto ça ne se mange pas à la paille #GamellePourChien #M6 — MarieShani (@MarieShani) August 26, 2020

Pour le coup je l’ai trouvé un peu liquide en apparence mais bon le temps d’émission est peut-être un peu juste pour faire un risotto — Bliss (@elisabliss37) August 26, 2020

Une émission qui cartonne et qui a un bel avenir devant elle

Cyril Lignac réussit ses recettes à la perfection, quoi qu’en disent certains internautes. En effet, elle chef sait faire preuve d’autodérision et il est le premier à se montrer critique sur ses confections. Mais le risotto, il le maîtrise parfaitement. Et ce ne sont pas ces quelques commentaires, qui se veulent amusants, qui vont déstabiliser la concentration du chef de Tous en cuisine. Mais ce dont les fans de l’émission se souviendront surtout, c’est de la jolie famille d’Alizée. Et encore davantage de la ressemblance frappante qui existe entre sa fille aînée et elle.

Annily fait donc ses premiers pas à la télévision dans Tous en cuisine. Bien qu’elle ne soit pas encore en âge de commencer une quelconque carrière, si elle opte pour une carrière artistique comme sa maman ou son beau-père, elle a déjà une base de fans solide qui l’attend. Du haut de ses 15 ans, la fille aînée d’Alizée a cristallisée presque toute l’attention du public de Tous en cuisine. Le principe de l’émission fonctionne donc parfaitement bien. De nouveaux épisodes arrivent et nous réservent encore de bien belles surprises. Entre les recettes innovantes et faciles à réaliser, les invités de prestiges et les bons moments passés en famille, que demander de plus à Tous en cuisine ?