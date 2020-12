Tous en cuisine : Inès Reg énervée, remet en place Jérôme Anthony, elle est cash !

Ce mercredi 23 décembre 2020, la célèbre émission Tous en cuisine a une fois de plus ravi les fans de M6. En effet, Cyril Lignac et le présentateur Jérôme Anthony avaient pour invitée l’humoriste Inès reg. Et bien évidemment, la jeune femme a comme à son habitude mis l’ambiance au cœur du programme. LD People revient sur ce moment de télévision.

Inès Reg : la pétillante brune demande à Jérôme Anthony de se calmer

Une ambiance de fête

Depuis quelques mois, les téléspectateurs sont devenus fans de ce nouveau concept. En effet, Cyril Lignac de Tous en cuisine présente donc maintenant régulièrement une émission dans laquelle il donne des trucs et astuces pour réaliser des recettes en toute facilité. Avec plusieurs invités en duplex, le chef étoilé prodigue donc ses précieux conseils. En cette période de Noël, l’animateur et cuisinier avait décidé de préparer une bûche pour l’occasion. Inès Reg et la famille Lefèvre, Les Choristes de La France a un incroyable talent devaient donc réaliser un dessert au chocolat fourré à la confiture de cerises.

Ainsi, tous les participants de Tous en cuisine semblent très attentifs aux conseils du chef. Pourtant, Inès Reg ne peut s’empêcher de remarquer quelques petits problèmes. Selon elle, Jérôme Anthony en ferait beaucoup trop. En effet, l’animateur ne cesse de véritablement encenser Cyril Lignac. Dès lors, la jeune femme paraît quelque peu énervée par cette avalanche de compliments. Et comme à son habitude, Inès Reg n’a pas sa langue dans sa poche. LD People vous explique comment Inès Reg a remis Jérôme Anthony à sa place par une remarque bien placée !

” Je suis choquée ! “

Durant l’émission, Jérôme Anthony se montre très flatteur avec le chef de cuisine. Ainsi, il le félicite à de nombreuses reprises. Par exemple, l’animateur avoue avoir regardé Le Meilleur Pâtissier, la veille. Et selon lui, Cyril Lignac de Tous en cuisine était au top de sa forme. ” Tu étais magnifique, ahlala quelle finale ! “. Pourtant, le présentateur ne se doutait pas de la réaction de son invitée. Puisque Inès Reg semblait visiblement horripilée par ce comportement. ” Mais comment c’est un lèche-bottes, t’es horrible, tout le temps obligé de lui faire des compliments ! Ça marchera pas comme ça ! Pathétique ! Je suis choquée ! “. Devenue célèbre grâce à ses vidéos sur le web, Inès Reg a donc bien fait rire l’assemblée grâce à son petit commentaire.

Aujourd’hui, les fans connaissent parfaitement Inès Reg. Ainsi, ils savent que l’humoriste est capable de tout. Et c’est pour ça qu’elle compte une grande communauté qui la suit avec assiduité. Depuis sa célèbre réplique des ” Paillettes dans ma vie “, la jeune femme ne cesse de gravir les marches de la notoriété. La jolie brune a en effet énormément de talent. D’ailleurs, toutes ses publications sur la toile sont immédiatement prises d’assaut par ses fans. Ainsi, la compagne de Kevin est rapidement devenue un véritable phénomène de société. Cyril Lignac et Jérôme Anthony de tous en cuisine devaient donc être très satisfaits de la recevoir dans leur émission. Et comme on pouvait s’y attendre, ils ont été servis ! Inès Reg a mis des paillettes lors de son passage dans Tous en cuisine !