Tous en cuisine (M6) : C’est fini pour Cyril Lignac, il sera remplacé à la rentrée !

“La Meilleure Boulangerie de France” sera bientôt de, retour sur M6. Dès le 18 janvier prochain, Cyril Lignac sera remplacé par Bruno Cormerais et Norbert Tarayre !

La pandémie de Covid-19 ne fait pas de cadeau, même pour les émissions de télé ! L’émission confiée à Cyril Lignac, “Tous en cuisine“, a été un énorme succès sur M6 mais, devenu culte, avec parfois jusqu’à 2 millions de téléspectateurs, ce programme va devoir malheureusement s’arrêter.

M6 va devoir changer sa grille des programmes en 202, apprend-on. “La Meilleure Boulangerie de France » : voici l’émission qui la remplacera à la place du programme en direct et ce à partir du 18 janvier. Bruno Cormerais et Norbert Tarayre ont tourné durant le printemps et l’été, et ils ont parcouru treize régions métropolitaines françaises et pas moins de 15.000 km pour montrer ce qui se fait de mieux en termes de pain et viennoiseries en France de Cyril Lignac .

Ce sont quelques célébrités qui seront invitées dans le show comme Sylvie Tellier (Pays de la Loire), Chantal Ladesou (Hauts-de-France), Baptiste Giabiconi (Provence-Alpes-Côte d’Azur) ou Cyril Lignac (Île-de-France). Toutes passent leurs commandes dans les boulangeries : pas moins de 130 !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jessica Rey (@jesssica_pastry)

La chaîne a même invité des ex de “Top Chef“, Pierre Sang (Paris), Florent Ladeyn (Lille) ou encore Erwan Noblet (Nantes) pour mettre rajouter du piment dans une compétition de Cyril Lignac qui n’en sera que plus croustillante !

Alors qui remportera le prix de la meilleure boulangerie cette année et succèdera à celle de Louis, “Du pain pour demain” ? Il était le vainqueur en 2019, à Dijon en région Franche Comté ! LD People vous recommande de vous tenir prêt dès le 18 janvier prochain, sur M6.

Bruno Cormerais proposera aussi quelques tutos : au programme conseils et astuces d’expert pour réussir des préparations boulangères simples et gourmandes à la maison ! Sablé , flan, brioche, pâte à pizza, vous apprendrez tout pour régaler vos amis !

La saison 7 de “La meilleure boulangerie de France” avait rassemblé 1,38 million de téléspectateurs d’août à octobre 2019, des chiffres en hausse par rapport aux résultats de 2018, année durant laquelle »La meilleure boulangerie de France” avait pu compter sur 1,28 million de fans.