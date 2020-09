Tous en cuisine : Mac Lesggy s’affiche avec sa femme, la toile est sous le choc

Le 23 septembre dernier, les habitués de l’émission « Tous en cuisine » sur M6 ont été surpris. En effet, Mac Lesggy y a participé et compagnie de sa femme. Le présentateur d’E=M6 a réalisé les recettes de Cyril Lignac avec son épouse, Carole. Celle-ci a étonné une grande partie des téléspectateurs.

Mac Lesggy est une des personnalités parmi les plus populaires du monde de la télévision. Cet homme est très discret selon sa vie privée. Tout le monde connaît la passion de Mac Lesggy pour la science. Mais on sait très peu de choses sur sa vie intime. En 2019, il avait révélé quelques informations à l’occasion d’une interview accordée au magazine Femme Actuelle. N’importe quel internaute qui irait faire une recherche sur Google avec les mots « Mac Lesggy femme » pourra découvrir des informations sur la vie sentimentale de Mac Lesggy. Celui-ci a été marié durant 14 ans mais ne l’est plus actuellement ». En 2015, il avait expliqué dans un entretien donné à Voici, il avait précisé être un père célibataire et qu’il aimait s’occuper des enfants le week-end.

Ver esta publicación en Instagram Mon amour je t’aime toujours… Reviens! Una publicación compartida de Mac Lesggy (@maclesggy) el 6 Oct, 2016 a las 12:43 PDT

Tous en cuisine: Mac Lesggy a retrouvé l’amour

Durant une interview donnée au site très branché Konbini, en mai 2020, le présentateur avait indiqué avoir retrouvé l’amour d’une femme. Durant le confinement, il avait précisé « Je suis avec mes enfants, mes beaux-enfants et ma compagne et nous sommes dans la même maison, nous sommes neuf, avait-il dit. La cohabitation se passe très bien. C’est notre première cohabitation aussi longue, aussi confinée bien sûr, et ça se passe bien. »

Mac Lesggy présente son nouvel amour

Le 23 septembre dernier, Mac Lesggy était l’un des participants de l’émission Tous en cuisine diffusée sur M6. Durant ce programme, il s’est affiché avec celle qu’il aime. « Je ne compte pas cuisiner tout seul, j’aime mieux cuisiner en famille. Et donc ce soir, je vais me faire assister par ma femme, que je vous invite à découvrir et qui s’appelle Carole », a-t-il précisé, alors que son épouse arrive dans la cuisine. Carole fait plusieurs révélations sur le présentateur qui approche les 60 ans. Il savait parfaitement bien faire la ratatouille et qu’il était fan de barbecue. Mais ce ne sont pas ces informations qui ont le plus attiré l’attention des internautes.

Les réseaux sociaux s’enflamment

Sur le réseau social Twitter, plusieurs commentaires étaient étonnés de l’apparence de la femme de Mac Lesggy, qui apparaît comme plus jeune que son compagnon. « Je n’ai pas bien compris si c’était sa compagne ? », « Mac nous a fait une blague ? C’est sa fille, n’est-ce pas ? », peut-on voir sur Twitter. Envoutés, quelque uns ont pensé que « la femme de Mac Lesggy était vraiment pas mal ». Mais la tonalité qui dominait pour le public était essentiellement la surprise : « Vous avez vu la femme de Mac Lesggy ? Choqué », a noté un Twittos, résumant le trouble éprouvé par une partie des téléspectateurs devant la chaîne M6.