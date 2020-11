“Tous les jours je pleure” : le message bouleversant, déchirant de Brigitte Macron perturbe tout le monde

Ce jeudi 5 novembre, sur le compte Instagam d’Emmanuel Macron, Brigitte Macron a évoqué face caméra le problème du harcèlement scolaire.

Une adolescente de 16 ans victime de ce fléau a pu partager son témoignage relayé par Brigitte Macron.

«Je suis rongée par la tristesse», commence-t-elle. Sur le compte Instagram d’Emmanuel Macron, une vidéo a été publiée ce jeudi 5 novembre, et Brigitte Macron y évoque le problème récurrent du harcèlement scolaire Brigitte Macron.

«Une certaine neurasthénie s’est emparée de moi, et tous les jours je pleure, a-t-elle lu. Je pleure parce que je suis seule, triste, accablée. Parfois même je me demande : « Qu’en serait-il si je disparaissais ? Manquerais-je réellement à qui que ce soit ? » A-t-elle ainsi lu, face caméra, le témoignage d’une adolescente de 16 ans victime de ce fléau. Et d’ajouter : «Je ne me supporte plus, je sens mon corps et mon esprit se recroqueviller sur eux-mêmes et la seule chose dont j’ai envie, c’est de partir, de m’enfuir loin, dans un endroit où Internet n’existe pas (…)» Et l’élève conclut ses dires en ces paroles : «Vous ne lirez probablement jamais cette lettre, mais je vous en prie, aidez-moi, je suis perdue, complètement désemparée.»