“Tout était préparé”: Fabien Lecoeuvre fait une terrible révélation après l’opération de Michel Drucker!

Le journaliste Fabien Lecoeuvre a récemment fait plusieurs révélations sur la période où il participait au programme de France 2 « Les années bonheur ». Il a aussi dévoilé une terrible information concernant ce qu’il se préparait au sujet de Michel Drucker.

Après avoir le producteur Jean-Claude Camus, Jordan de Luxe avait comme invité le journaliste Fabien Lecoeuvre. Le 10 décembre dernier, il l’a donc reçu sur le plateau de l’émission de Non-Stop-People. Fabien Lecoeuvre a parlé du show télévisé auquel il a longtemps participé : Les Années Bonheur diffusé sur France 2. Un programmé animé par Patrick Sébastien durant plus de 12 ans. Le chroniqueur de TPMP a indiqué la rémunération qu’il percevait à cette occasion.

Fabien Lecoeuvre révèle son salaire

« Lorsque je participais aux Années Bonheur, je touchais 7.200€ par émission. J’en faisais une par mois. Je ne me suis jamais plaint », a-t-il indiqué en soulignant que « Patrick Sébastien est un seigneur ». « Tous les musiciens de l’orchestre, les artistes qui ouvraient dans l’émission étaient payés », a-t-il déclaré. « J’ai toujours bien gagné ma vie. Je n’ai pas de soucis. En même temps, j’ai une société et je fais vivre 4 personnes depuis maintenant 27 ans ».

Fabien Lecoeuvre tacle Jean-Marc Généreux

Tandis qu’il a expliqué que Patrick Sébastien allait remonter Le plus grand cabaret l’an prochain à l’occasion d’une tournée, le journaliste Fabien Lecoeuvre a donné son point de sur le nouveau programme de Jean-Marc Généreux, « Spectaculaire ». “Ce n’est pas la même chose que ‘Le plus grand cabaret du monde’. Il n’y a pas la même dose ni le même affectif”, a-t-il dit en lancé et s’attaquant au juré de l’émission de TF1 « Danse avec les Stars ». « Jean-Marc Généreux est talentueux, mais on ne peut pas passer derrière Patrick Sébastien ». Il enchaîne en disant aussi : « Dedans, ll y avait une quinzaine de numéros qui étaient déjà vus chez Patrick Sébastien », a-t-il balancé. « Il ne suffit pas de téléphoner à deux clowns et trois artistes qui vont empiler une chaise ! ».

Tout est déjà préparé pour Michel Drucker

L’attaché de presse des stars en a profité aussi pour lancer un coup de gueule. « Lorsque on me montre du doigt, ce que je suis, qu’on me traite de croque mort ! ce sont ces mêmes personnes qui préparent les nécrologies à l’avance ! C’est terrible ce que je dis, mais tout est préparé surtout quand les gens mettent du temps à mourir, tous les gens qui passent la barre des 75 ans, tout est prêt dans les rédactions, Les journaux avaient tout préparé lorsque 0 a été hospitalisé ! ».

En effet, c’est une pratique journalistique courante. Dans les grandes rédactions des principaux médias, lorsqu’il n’y a pas d’actualité chaude, certains journalistes préparent à l’avance les nécrologies de certaines personnes. Ce fut le cas lorsque Valéry Giscard d’Estaing est mort, toutes les biographie ont rapidement été mises en ligne.