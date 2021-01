Tout le monde veut prendre sa place: Nagui est très étonné par une candidate qui a passé une soirée avec une grande star

Tout le monde veut prendre sa place ce sont six candidats qui s’affrontent pour être celui ou celle qui aura la chance d’affronter le champion. Tout l’objectif est de prendre sa place ! Pour les affrontements, c’est sur le terrain de la culture générale que cela se passe. Pour répondre aux questions, les candidats choisissent “duo, carré ou cash” et rempotent un certains nombres de points en fonction des indices sélectionnés. Mais en amont, pour choisir les meilleurs candidats qui passeront en plateau, les castings ont une phase durant laquelle les potentiels candidats racontent des anecdotes qui les concernent. Nagui les découvre alors en même temps que le public. Et ces anecdotes sont en effet très souvent ahurissantes. Ce 14 janvier, une candidate en racontait une folle sur laquelle LDPeople revient aujourd’hui.

Tout le monde veut prendre sa place dévoile une histoire épatante

Tout le monde veut prendre sa place est plein de surprises. Non seulement les questions posées peuvent nous en apprendre de belles, mais les candidats sont eux aussi étonnants. En effet, ce n’est pas la première fois que Nagui ou son public se retrouve abasourdi par les anecdotes des challengers. Tout le monde veut prendre sa place sait parfaitement choisir ses candidats. Et Nagui profite lui aussi de se faire surprendre et divertir, tout en surprenant et divertissant le public. L’histoire que votre magazine LDPeople vous rapporte ici, concerne donc l’une des challengers de l’émission du 14 janvier. Et vous allez voir que même Nagui va être très surpris.

C’est la jeune Anouk qui a une histoire folle à partager sur le plateau de Tout le monde veut prendre sa place. Car elle a passé une soirée en compagnie d’une très grande star. C’était en 2019 et Anouk était stagiaire au musée Rodin. Un soir, son patron lui propose de le suivre pendant qu’il fait une ultime visite après la fermeture. Il ne lui dit pas qui va profiter de la visite et ne propose pas non plus à Anouk de la mener elle-même. Anouk accepte de le suivre pour un tour complet du musée. Et en voyant arriver le visiteur, elle comprend qu’elle a bien fait ! La candidate de Tout le monde veut prendre sa place a eu la chance de rencontrer Bard Pitt ! L’acteur est fan de sculpture et il profité d’une visite du musée Rodin en comité restreint.

Le jeu de France 2 n’a pas fini de nous surprendre

Nagui est impressionné par l’anecdote d’Anouk. Aussi, toujours pour continuer à rire de tout, l’animateur de Tout le monde veut prendre sa place lui demande si il s’est passé plus de choses. Evidemment, non. Anouk et Brad Pitt en sont restés à cette visite qui était déjà formidable. De plus, il était en compagnie de l’un de ses amis, le sculpteur Thomas Houseago. Ce dernier exposait à cette période au Musée d’Art Moderne de Paris. Tout cela était donc très impressionnant pour Anouk, stagiaire à l’époque. Mais ce n’est pas moins banal à entendre aujourd’hui ! Décidément, Tout le monde veut prendre sa place a toujours des anecdotes surprenantes à partager avec le public. Et pour en revenir au jeu en lui-même, Hugues reste champion !