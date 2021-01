Tout le monde veut prendre sa place: Nagui livre sa DÉCISION RADICALE face aux haters

Ce jeudi 28 janvier, Nagui a interrompu l’émission de divertissement pour faire une annonce un peu particulière. En effet, l’animateur vedette de France 2 s’est adressé directement aux internautes qui détestent ses prises de position. Le mari de Mélanie Page a fait part d’une décision radicale qu’il a prise à leur égard.

Ce jeudi 28 janvier, Nagui a accueilli une candidate qui n’avait que de l’admiration pour lui. En effet, Elisabeth a reconnu être très heureuse de le rencontrer en vrai. Sur le plateau de Tout le monde veut prendre sa place, Elisabeth a présenté son adorable labrador. L’amie des animaux a ensuite fait quelques confidences. « Je suis super contente de vous voir. Parce que vous êtes une personnalité publique qui fait preuve de courage politique, au sens vrai du terme. Vous défendez tous les opprimés, les faibles… », a-t-elle lâché. Elle aurait pu continuer ses louanges mais Nagui l’a vite arrêtée.

« Ce n’est pas politique, ce sont juste des valeurs humaines », a-t-il voulu corriger. Le présentateur voulait ainsi faire comprendre que tout le monde devrait avoir des principes dans la vie. On connaît en effet Nagui pour ses prises de position. Il ne mâche pas ses mots quand il s’agit de l’écologie, de la défense des animaux ou encore du sexisme.

“Les mecs vous n’êtes pas normaux dans vos têtes.”

Sous les projecteurs de Tout le monde veut prendre sa place, il a souvent poussé des coups de gueule. Comme le 8 mars 2019, à l’occasion de La Journée internationale des droits des femmes : « Je pense notamment au harcèlement, au comportement de tous ces chiens qui n’ont aucune éducation, qui oublient qu’ils sont nés d’une femme, qui manquent de respect aux femmes […] Les mecs vous n’êtes pas normaux dans vos têtes. Faites-vous soigner. C’est elles qui donnent la vie, c’est elles qui ont raison et c’est vous qui êtes à côté de la plaque« , avait-il lâché.

Elisabeth qui adore les animaux ne cache pas son soutien pour Nagui. Mais derrière leurs écrans, certains internautes préféreraient que Nagui se taise. En effet, Nagui a agacé certaines personnes qui ne partagent pas ses opinions. Pour eux, les jeux de divertissement ne devraient pas donner la parole aux opinions des présentateurs.

Cette candidate lui tend une perche en or

Alors, Nagui profite de l’occasion pour s’adresser directement à ses détracteurs. « J’en profite, puisque vous faites cette allusion sur le fait qu’on est dans un jeu, et quand dans un jeu on ne devrait faire que jouer… Il y a beaucoup de personnes – les haters, comme on dit – qui me disent de fermer ma bouche, que ce n’est pas l’endroit… », a-t-il expliqué. Nagui a ensuite fixé la caméra. « Alors je vous ai lu. Je vous ai compris. Et j’ai pris une décision : je vais continuer. » Comme dit le diction : les chiens aboient, la caravane passe.