Tout le monde veut prendre sa place: Nagui très surpris, troublé par un détail étonnant chez une candidate

Tout le monde va prendre sa place c’est le rendez-vous des amateurs de culture générale. Sur France 2, Nagui anime cette émission depuis le 3 juillet 2006. Les journées se suivent mais ne se ressemblent pas pour le public. Car les candidats sont étonnants ! D’une part ils ont un culture étendue et souvent impressionnante. Et de l’autre, ils ont parfois des aptitudes étonnantes ou offrent des anecdotes savoureuses. Tout le monde veut prendre sa place a donc encore une fois surpris ses fans ce 11 janvier dernier. Nagui a décelé un trait surprenant chez l’une des candidates et LDPeople vous raconte tout !

Tout le monde veut prendre sa place réserve bien des surprises inattendues

Tout le monde veut prendre sa place tient en champion Hugues, en route pour sa 56ème victoire consécutive. Avec ses 55 victoires, il détient une belle cagnotte de 64 400 euros pour le moment. Son objectif est de partir en Thaïlande avec la somme récoltée. Mais si il parvient à la 100ème victoire, il gagnera en prime une voiture qu’il pourra peut-être offrir à son fils.

En attendant d’aller jusque là, les candidats de Tout le monde veut prendre sa place sont bien décidés à tenter de le remplacer. Nagui accueille chaque jour d’émission, plusieurs candidats qui s’affrontent jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un. Et ce dernier a la chance de défier le champion et d’espérer s’assoir dans le fauteuil rouge du vainqueur. Parmi les candidats présents ce 11 janvier, l’une d’entre eux a étonné Nagui. Alors que l’animateur lui posait des questions afin d’apprendre à la connaître et à divertir le public, il s’arrête sur un détail troublant. En effet, la voix de cette candidate ressemble à s’y méprendre à celle d’une figure politique bien connue.

La drôle de ressemblance qui interpelle Nagui

Nagui est épaté et va faire répéter une phrase bien précise à Audrey, la fameuse candidate. “Le plus dur est d’arriver en haut de la muraille de Chine” lui fait-elle alors dire. Vous l’aurez compris, mais LDPeople se permet la précision, Nagui compare la voix d’Audrey à celle de Ségolène Royale. Selon lui, elle pourrait passer maître dans l’art de l’imitation sans efforts grâce à cette particularité. Le public de Tout le monde veut prendre sa place est hilare des projets de Nagui pour sa candidate. Quant à elle, elle ne sait pas bien comment elle doit le prendre. L’animateur lui propose même de tenter de joindre l’Elysée. De quoi relancer les rires du public en plateau.

L’animateur de Tout le monde veut prendre sa place parvient toujours à divertir son public grâce, ou aux dépens, des candidats. Sa curiosité et son talent pour l’improvisation crée des situations cocasses desquels ses fans ne se lassent pas. Pour le reste, il faudra dire au revoir à Audrey qui n’aura pas réussi à atteindre le dernier palier et à affronter Hugues en finale. Néanmoins, elle aura passé un super moment en plateau et le public se souviendra d’elle comme ayant la même voix que Ségolène Royale.