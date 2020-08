Tout le monde veut prendre sa place : une candidate répond à côté, la toile crie au scandale !

Tout le monde veut prendre sa place est un jeu télévisé bien connu des téléspectateurs. Nagui est aux commandes et les fans retrouvent l’émission tous les jours, à midi, sur France 2. Le concept est simple, les candidats s’affrontent en répondant à des questions de culture générale. Celui qui obtient le plus de points se retrouve dans un fauteuil rouge et plusieurs challengers viennent ensuite tenter de prendre sa place. Dans Tout le monde veut prendre sa place, les candidats peuvent choisir des thèmes ou bien demander à pouvoir choisir entre plusieurs réponses au choix. Et lors d’une “question en carrée”, une candidate du nom de Solène est devenue rapidement la ridée d’internet. Les fans de l’émission adorent discuter de Tout le monde veut prendre sa place sur Twitter notamment. Découvrez donc ce dont ils parlent tous en ce moment.

Tout le monde veut prendre sa place fait le buzz sur internet

Tout le monde veut prendre sa place est en quelque sort le concurrent des 12 coups de midi. Ces deux émissions sont des jeux télévisés axés sur les questions de culture générale. Elles partagent également le fait de devoir tenter de prendre la place d’un champion en titre. Tout le monde veut prendre sa place existe depuis le mois de juillet 2006. Nagui a toujours été le présentateur phare de France 2. Il est donc depuis le début, le présentateur de cette émission. Et quelle va être sa surprise de voir une des candidates répondre à côté de la plaque. En effet, Solène va commettre une erreur que peu de gens pensent pouvoir faire à sa place. Ainsi, elle va rapidement devenir la risée des internautes. Il s’agissait d’une erreur sur le nom de la capitale de la Louisiane.

Nagui n’est pas le dernier pour faire des blagues et vanner ses candidats. Mais la pauvre Solène n’aura pas besoin de cela pour se sentir mal. En effet, pour quelques jours les internautes ne vont parler que de son erreur. Mais qu’elle se rassure, le moment où ils passeront à autre chose est proche. Et tout le monde sait bien que passer à la télévision est un acte courageux. Risquer son image de la sorte devant des milliers de personne n’est effectivement pas anodin ou sans risques. Et malgré l’ampleur que prend cette histoire, elle peut être fière d’avoir participé à Tout le monde veut prendre sa place.

Les internautes vont mettre l’erreur d’une candidate sous les projecteurs

En effet, il faudra d’abord être retenu lors des castings pour parvenir à s’installer en plateau aux côtés de Nagui. Solène pourra se souvenir toute sa vie de ce moment exceptionnel. Passer à la télévision restera un souvenir impérissable. Et l’aspect désagréable des moqueries qui suivent son élimination disparaitront bientôt. Ce n’est effectivement qu’un mauvais moment à passer car le ridicule ne tue pas.

C’est donc Mickaël qui reste le champion dans son fauteuil rouge. Tout le monde veut prendre sa place peut s’avérer redoutable mai Mickaël conserve sa place grâce au thème du cinéma qui sort souvent. Mais n’oublions pas que chacun à des oints forts et des points faibles. Ainsi, ce qui paraît évident à certains peut être compliqué pour d’autres. De plus, il ne faudra pas oublier de prendre en compte la pression et le stress subit par les candidats. Car ils n’ont pas l’habitude du tout de passer à la télévision. Toutes ces considérations volent en éclats lorsque les internautes décident de rire une bonne fois de l’erreur de Solène. Pour les fans de Tout le monde veut prendre sa place, c’est un moment culte.

Tout le monde veut prendre sa place n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît

L’erreur de Solène, sur une question à propos de la Louisiane, suscite encore de vives réactions sur internet. Les utilisateurs de Twitter s’en donnent effectivement à cœur joie. Au moins, Solène peut se consoler en se disant qu’elle aura permis de faire un coup de publicité inattendu à Tout le monde veut prendre sa place. Car les fans de l’émission sont très nombreux à n’avoir que cela à la bouche depuis quelques jours. Mais elle devra tout de même avoir l’estomac solide pour lire les réactions des fans de Tout le monde veut prendre sa place suite à son erreur. En effet, les internautes se défoulent et ne prennent pas de gants.

Suis choquée! Quelle inculte! La nouvelle Grenoble capitale de la louisiane ! Et le bayou et la Fayette!!! #TLMVPSP — Lexie K 🎾🙋🇫🇷💙 (@lexie2608) August 9, 2020

LA NOUVELLE-GRENOBLE EN LOUISIANE !!!!!!!!!!!! Je quitte ce monde.#tlmvpsp — dan romandini (@DanRomandini) August 9, 2020

#TLMVPSP Avec ” La Nouvelle-Grenoble” c’est bon j’ai ma dose pour la journée ! — Laurent de Naoned © (@Cristollien) August 9, 2020

Autant de commentaires à ce sujet ont certainement fait le jeu de l’émission. En effet, Tout le monde veut prendre sa place profite quelque part de toutes ces discussions car cela fait du bruit sur internet. Et d’après le diction, même la mauvaise publicité reste de la publicité.

La nouvelle Grenoble. Oh la vache ! #TLMVPSP — Marc André (@marc_andre1990) August 9, 2020

Avec le temps, Solène aussi pourra rire de toute cette affaire

Ce n’est donc pas encore pour tout de suite qu’un candidat ou une candidate parviendra à prendre la place de Mickaël. Car le spécialiste de cinéma dépasse déjà la cinquantaine de participation. L’erreur de Solène aura donc également eu le pouvoir de changer le sujet des discussions des internautes à propos de Tout le monde veut prendre sa place. En effet, les fans n’avaient de cesse de pointer du doigt la production en soupçonnant qu’elle aidait Mickaël à conserver son titre. Nagui aussi était la cible de polémique car nombreux téléspectateurs ne supportent plus ses leçons de morale. Alors, Solène est peut-être la risée d’internet pour quelques heures, mais elle réussit à faire rire les fans de Tout le monde veut prendre sa place et à faire que des sujets plus légers soient au cœur des débats sur internet.

La Nouvelle-Grenoble capitale de la Louisiane 😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣#tlmvpsp — RiRi 🎷 (@Sonririx) August 9, 2020

Encore quelques jours et Solène pourra rire elle aussi de toute cette histoire. Et il faut espérer que Tout le monde veut prendre sa place restera pour elle un souvenir impérissable.