TPMP: à 17 ans, Elvis est menacé d’expulsion et bouleverse les téléspectateurs

Le plateau de Touche pas à mon poste (TPMP) a été une fois de plus le théâtre d’un témoignage très émouvant. En effet, un jeune homme de 17 ans crie véritablement son désespoir dans l’émission phare de Cyril Hanouna. Arrivé en France il y a près de 5 ans, un étudiant doit vivre dans l’angoisse d’une expulsion. Malgré une intégration parfaite, ce jeune étudiant de 17 ans risque en effet de devoir quitter le territoire. LD People vous révèle tous les dessous de cette affaire.

TPMP : Elvis, un jeune kosovar supplie de pouvoir rester en France

Un jeune garçon très bien intégré

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna recueille le témoignage d’Elvis Bajrami. Depuis son exil de la province de l’ancienne Yougoslavie, ce jeune garçon vit désormais région de Dijon. Le Kosovo a en effet connu des guerres fratricides qui ont malheureusement laissé la population dans un désarroi le plus total. Durant de nombreuses années, la guerre a fait de véritables ravages notamment auprès des plus jeunes. Ainsi, un exode massif a eu lieu.

Le jeune Elvis Bajrami est donc arrivé en France il y a près de 5 ans. Immédiatement, il a entamé son cursus scolaire dans l’école française. Mais aujourd’hui, il se voit menacé d’expulsion. Face aux caméras de Touche pas à mon poste, il fait part de ses peurs, mais également de sa tristesse. Car le jeune homme n’a qu’un seul objectif : obtenir son bac cette année. Dès lors, Cyril Hanouna lui a cédé la parole afin qu’il expose son cas. LD People revient sur les déclarations du jeune homme visiblement très angoissé à l’idée de devoir quitter la France.

Elvis Bajrami, étudiant menacé d’expulsion, nous raconte son histoire #TPMP pic.twitter.com/hOtsLYvg07 — TPMP (@TPMP) January 20, 2021

” Je vis dans la peur”

Sur le plateau de Touche pas à mon poste ( TPMP ) , Elvis Bajrami raconte son histoire. ” Notre demande n’a même pas été enregistrée. Elle a été considérée comme dilatoire, alors que mes éléments de scolarité apportent un élément nouveau. Ça fait pratiquement 5 ans que je suis à l’école. Donc je remplis bien les conditions “. Tous les membres du corps professoral témoignent d’ailleurs de son assiduité à l’école. De plus, la direction du lycée Castel lui apporte leur soutien intégral. Pourtant, Elvis Bajrami explique sur le plateau de Touche pas à mon poste que sa vie est sur le point de basculer. ” J’ai vu toutes ces années d’efforts tomber à l’eau. Je voyais déjà un avenir vers moi. J’ai construit une nouvelle vie et j’ai oublié l’ancienne. J’ai essayé de m’intégrer au maximum. J’ai beaucoup d’amis qui m’ont soutenu. Ça m’a redonné le sourire “.

Face à Cyril Hanouna, le jeune homme explique vivre véritablement dans la peur et dans le stress. En effet, il ressent chaque jour une véritable angoisse. Car à chaque moment, la police peut intervenir chez lui et l’expulser. Aussi, une pétition a été initiée il y a quelques jours. Même si en ce moment, l’incertitude règne toujours véritablement, Elvis a donc l’espoir de finalement pouvoir rester en France. Sur le plateau de Touche pas à mon poste ce mercredi 20 janvier, le témoignage d’Elvis aura véritablement ému le public et les chroniqueurs. Alors quel sort lui sera-t-il réservé ? Le jeune kosovar, pourra-t-il rester dans l’hexagone ? LD People vous tiendra bien évidemment informé.