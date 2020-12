TPMP: 2 chroniqueurs lancent un vraiment drôle de business autour de l’émission de Hanouna!

Incroyable mais vrai, Gilles Verdez veut se lancer dans un projet de formation pour animateur télé. assisté d’autres partenaires de “Touche pas à mon poste!”, va lancer un projet de formation original pour devenir… chroniqueur télé !

Les téléspectateurs ont d’abord connu Gilles Verdez pour son expertise footballistique. Mais au fil des années, le journaliste s’est installé à la table des chroniqueurs de TPMP. Sous les projecteurs de C8, cela fait maintenant 7 ans qu’il épaule Cyril Hanouna.

Après 7 ans de bons et loyaux services auprès du trublion du PAF, Gilles Verdez s’apprête à passer le relais aux nouvelles générations. En effet, à 56 ans, le co-auteur du Roman noir des bleus entend se lancer dans une nouvelle carrière de formateur.

Cette formation promet-elle d’ouvrir des portes ?

Le magazine Télé Loisirs vient de révéler cette information. D’après nos confrères, le compagnon de Fatou viserait ainsi à découvrir les talents de demain. Au sein de la rédaction de LDpeople, on a voulu en savoir plus. Mais attention, si vous êtes intéressés, sachez que ce projet ne mène à aucun diplôme. Peut-on vraiment parler de formation ? Seule récompense à la clé : avoir la chance de participer à une émission pour quelques élus. A quoi pourront prétendre les autres ? Difficile de le savoir car cette formation est nouvelle et rien ne permet de prédire si elle permettra véritablement d’ouvrir les portes du showbiz.

Reste que pour suivre cette formation, les étudiants devront débourser une somme encore non connue. Tous les cours se feront en ligne, par visioconférence dès le début de l’année 2021. Pour cette nouvelle “école des chroniqueurs”, Gilles Verdez a fait appel à ses acolytes. En effet, de nombreux chroniqueurs de TPMP viendront prêter main forte. Julien Pasquet, un ancien de TPMP qui officie désormais sur CNews, ou encore Ludivine Retory seront de la partie.

Quant à la fameuse émission à laquelle les participants les plus brillants auront le droit de participer, il ne s’agira pas du tout de TPMP ! C’est sur VL Radio qu’ils auront le droit de tester leur talent mais pendant combien de temps ? Tout ça reste encore très flou ! VL Radio, si ce nom ne vous dit rien, sachez qu’il s’agit de l’antenne sur laquelle Maxime Guény anime son émission radiophonique.

TPMP : “Je n’ai pas d’auteurs qui me dictent ma pensée !”

Il est donc loin le temps où Gilles Verdez était soupçonné de ne pas écrire seul ses interventions dans TPMP. Aujourd’hui, le chroniqueur se hisse au rang de formateur ! Rappelez-vous, en 2017, les rumeurs laissaient courir le bruit que le féru de foot embauchait des auteurs pour préparer ses textes. Ce que le principal intéressé avait aussitôt démenti lors d’un Facebook Live de TV Magazine : “Je n’ai pas d’auteurs qui me dictent ma pensée !”

Et de poursuivre : “Je dis ce que je pense. Je fonctionne par passion. Ca voudrait dire qu’il y a des gens qui entrent dans mon cerveau (…) donc ils pourraient savoir ce que je pense ? C’est ça qui est ahurissant. (…) Quand il y a un débat, personne ne sait ce que je vais dire. Ce n’est pas préparé du tout“.