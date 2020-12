TPMP Benjamin Castaldi: cette soirée “chaude” passée avec Liane Foly, ils révèlent avoir dérapé

Présent comme à son habitude sur le plateau de Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi se laisse aller à quelques révélations. En effet, ce jeudi 10 décembre, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs reçoivent Liane Foly. Ainsi, Benjamin Castaldi et la chanteuse avouent avoir passé une folle soirée ensemble. De toute évidence, ce souvenir reste gravé dans leur mémoire. LD People revient sur ce jour où tout a failli basculer entre les deux stars.



Benjamin Castaldi et Liane Foly : une nuit, qu’ils ne sont pas près d’oublier



Un retour en force de l’ancien animateur de TF1



Ces derniers temps, Benjamin Castaldi a été un peu malmené dans l’émission Touche pas à mon poste. En effet, son clash avec le Marseillais René Malleville résonne encore dans certains esprits. De plus, il a une fois de plus créer le buzz il y a peu. En effet, l’ancien présentateur de Secret Story a révélé aux téléspectateurs avoir donné plus de 7 millions d’euros à son ex-femme et à ses enfants. En effet, Benjamin Castaldi s’est marié à trois reprises. D’ailleurs, il a également divorcé trois fois…



Mais aujourd’hui, c’est un tout autre sujet qui l’occupe. Puisque dans la célèbre émission de C8, il reçoit une invitée qu’il connaît très bien. Et pour cause, les deux vedettes ont déjà eu l’occasion de se côtoyer à plusieurs reprises. Ainsi, Benjamin Castaldi et Liane Foly se souviennent d’une fête lors de laquelle ils se sont plus que rapprochés. Apparemment très intéressé par le sujet, Cyril Hanouna veut absolument en savoir plus. LD People vous raconte tout.



Gros doss’ ! Benjamin Castaldi et @LianeFoly se sont fréquentés il y a longtemps 😄 #TPMP pic.twitter.com/viuFPC9SK0 — TPMP (@TPMP) December 10, 2020

Une époque de fêtes et de virées noctambules



Lors de cet entretien, Benjamin Castaldi et Liane Foly acceptent de répondre à toutes les questions posées par le célèbre animateur. En effet, ils n’ont pas hésité à avouer avoir été de gros ” fêtards ” à une époque. ” Il faut savoir que j’avais une vie très noctambule et Benjamin aussi. Mais Benjamin était bébé, moi, je l’ai rencontré dans Célébrités. L’émission quand il travaillait avec Bern, et même avant avec Drucker sur le plateau de Studio Gabriel “. La chanteuse, âgée aujourd’hui de 59 ans, paraît d’ailleurs se souvenir de cette époque avec une certaine nostalgie. Car durant une période, elle a longuement côtoyé les folles soirées parisiennes.



Aussi, Benjamin Castaldi et Liane Foly se croisaient souvent lors de ces événements mondains. Cyril Hanouna souhaite donc connaître la nature exacte de leur relation. ” Il y a eu un truc entre Benjamin et vous ? “. Visiblement très complices, Benjamin Castaldi et Liane Foly disent toute la vérité : ” Ça a failli “. Aussi, ils en dévoilent un peu plus : ” Il y a une soirée un peu chaude “. Mais pour Cyril Hanouna, ce n’est pas encore assez clair. En effet, il veut des précisions. ” Est-ce que vous vous êtes galochés ? “. Et sans se concerter, Liane Foly et Benjamin Castaldi répondent par l’affirmative. D’ailleurs, ils ne peuvent cacher un petit sourire en se remémorant ces bons moments. Cependant, Liane Foly n’en a pas fini avec ses déclarations. “Dans ces soirées festives à l’époque, on a fait même pire !”.