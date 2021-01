TPMP: Benjamin Castaldi affiche un inquiétant pansement au poignet, les internautes dans la tourmente!

Ce mardi 19 janvier, sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste sur C8, les chroniqueurs évoquaient le 3eme confinement. Mais de l’autre côté de leurs écrans, les internautes ne s’intéressaient qu’à la blessure de Benjamin Castaldi. Le chroniqueur a affiché un inquiétant pansement au poignet, sans expliquer de quoi il s’agissait. Sur Twitter, l’affolement était à son comble.

Les réjouissances de début d’année n’auront pas duré ! En effet, ce mardi 19 janvier, Cyril Hanouna a décidé d’aborder la fâcheuse question du confinement. Au sein de LDpeople, ça nous a quelque peu attristé ! D’après l’équipe du trublion de C8 dont Benjamin Castaldi, la prochaine quarantaine pointerait déjà le bout de son nez.

“Vous verrez que dans dix jours, à priori, on sera reconfinés.”

Les chroniqueurs ont ainsi développé une théorie autour du parc Disneyland Paris. D’après eux, les dates de réouverture du parc Disneyland Paris correspondent à celles du déconfinement après le 3eme confinement. « Aujourd’hui, il semblerait que les rumeurs qui courent c’est que la semaine prochaine, les taux de contamination vont remonter. Et vous verrez que dans dix jours, à priori, on sera reconfinés. On me l’a dit de plusieurs sources concordantes », a ainsi lâché Benjamin Castaldi. Pour l’ancien présentateur de Secret Story, c’est bien plus qu’une évidence. Il y mettrait sa main à couper !

Ce n’est pourtant pas ce qui a retenu l’attention des téléspectateurs. A en croire les réseaux sociaux, Benjamin Castaldi a surtout étonné le public avec son étrange bandage autour du poignet. Les Twittos se sont aussitôt concertés sur leur réseau social préféré pour deviner la cause de ce pansement bizarre.

“Sa femme lui a mis les menottes ? »

Et le moins qu’on puisse dire, c’est que certains d’entre eux font preuve d’imagination « Il a quoi Benjamin aux poignets ? Sa femme lui a mis les menottes ? », « Il a quoi Benji aux poignées ? Il a des sortes de bandages Benjamin Castaldi ? », « Qu’est ce que Benjamin a aux poignets ? Rien de grave j’espère ? », « C’est quoi ces pansements sur les poignets de Benjamin ? » pouvait-on ainsi découvrir en parcourant les dizaines de commentaires sur Twitter. Malheureusement ce soir-là, Benjamin Castaldi n’a fourni aucun explication. Son silence a donc alimenté encore plus les rumeurs les plus farfelues.

Mais heureusement, dès le lendemain, sur le plateau de Touche pas à mon poste, le chroniqueur s’est résolu à fournir quelques explications ! En réalité, il ne s’agit que d’un simple accident domestique. “J’ai voulu faire des frites avec ma femme, et il faut faire attention. J’avais une friteuse qui était donc posée sur le feu. J’ai pris la friteuse et je l’ai posée violemment. L’huile a touché mes poignets et je me suis brûlé au deuxième degré“, a détaillé le mari d’Aurore Aleman.

La comédienne Fabienne Carat, invitée sur le plateau, a aussitôt compati : “Je me suis brûlée il n’y a pas longtemps avec la vapeur d’une bouilloire, mais très très fort, j’ai encore la cicatrice. Ce qui m’a sauvé, c’est l’huile de coco. C’est bon à savoir“, a-t-elle lancé. Quant à Cyril Hanouna, il avait l’air de ne pas du tout compatir pour son petit protégé !