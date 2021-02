TPMP : Benjamin Castaldi profère de graves accusations contre Sylvie Ortega et l’accuse de la mort de Ludovic Chancel !

TPMP recevait en plateau plusieurs personnes proches de Loana. L’émission de Cyril Hanouna ne pouvait rester insensible à la récente nouvelle après avoir suivi de près les récentes mésaventures de la jeune femme. La star de la première saison de Loft Story affronte des problèmes de drogues et de dépendance. Alors qu’elle venait de sortir de clinique, elle se retrouve dans un état grave. En effet, cette dernière est actuellement hospitalisée à cause d’une overdose. Et lorsqu’elle a été conduite à l’hôpital, elle était en compagnie de Sylvie Ortega. Benjamin Castaldi, chroniqueur de TPMP connaît bien sa mauvaise réputation. Car Sylvie Ortega était la compagne de Ludovic Chancel, le fils de Sheila. Or, Ludovic Chancel est décédé d’une overdose. L’ancien animateur de Loft Story imagine donc le pire pour l’avenir de Loana si elle ne change pas ses fréquentations.

Hier, Loana a dû être hospitalisée d’urgence à la suite d’une overdose ! Après cette nouvelle rechute, les questions sur ses fréquentations se posent de plus en plus ! Selon vous, l’entourage de Loana est-il dangereux ? RDV à 18h50 dans #TPMP ! pic.twitter.com/Do4F0cJMtH — TPMP (@TPMP) February 23, 2021

Loana est-elle victime de la mauvaise influence de son entourage ?

Benjamin Castaldi est respecté sur le plateau de TPMP. Il est même désigné pour être l’animateur du show durant les week-ends. Devant Sylvie Ortega, invitée pour donner des nouvelles de Loana, Benjamin Castaldi n’a pas pu s’empêcher de dire le fond de sa pensée. Après tout, LDpeople ne peut le nier, c’est ce pourquoi TPMP est réputé. La liberté d’expression des chroniqueurs de Cyril Hanouna ne connait que peu de limites. En revanche, les propos de Benjamin Castaldi pourrait bien conduire à ce que Sylvie Ortega porte plainte contre lui. Pour l’ancien animateur, le fait que Sylvie Ortega soit le point commun entre deux overdoses n’est pas un hasard. Selon lui, c’est elle qui a fourni les drogues à Ludovic Chancel et à Loana.

Benjamin Castaldi dénonce la réputation de l’amie proche de Loana

Le fils de Sheila a été emporté après avoir ingéré de la cocaïne et du benzodiazépine. Cela aurait entrainé une overdose et conduit à son décès le 7 juillet 2017. Pur Benjamin Castaldi, c’est Sylvie Ortega qui lui fournissait de la drogue. Le fait qu’elle soit ensuite présente auprès de Loana pendant que cette dernière fait une overdose n’est donc pas un hasard pour lui. Le chroniqueur de TPMP estime que c’est elle qui a donné de la drogue à Loana. Et justement, d’autres invités qui connaissent bien Loana sont invités face à Sylvie Ortega. L’un d’eux, Eryl, qui considère Loana comme sa petite sœur, lui demande directement de faire très attention à elle. En effet, il a reçu un texto de son amie qui lui expliquait que c’était bien Sylvie Ortega qui lui avait donné un médicament qui avait fait basculer les choses.

Ce détail ne vient donc que confirmer les craintes de Benjamin Castaldi. Tout le plateau de TPMP se tourne face à Sylvie Ortega. Elle ne devait pas être très à l’aise devant tout ce qui lui tombait dessus.

« Sylvie m’a donné un peu trop de médicaments » Face à Sylvie Ortega, l’émotion d’Eryl, ami proche de Loana, en lisant le message qu’il a reçu de la part de l’ancienne star de télé-réalité après avoir été hospitalisée hier. #TPMP pic.twitter.com/uuyo4yVNpd — TPMP (@TPMP) February 23, 2021

TPMP estime que Loana est en danger

Les fréquentations de Loana ont toujours été un sujet sensible. Sa notoriété n’attire pas que des personnes bienveillantes autour d’elle. Et en ce qui concerne la drogue, ses amis devraient pourvoir l’aider à rester sobre. Pour Benjamin Castaldi, impossible tant que Loana sera proche de Sylvie Ortega. Le chroniqueur de TPMP n’a pas manqué de rappeler cette terrible tragédie de 2017. Et il souligne que si pour Loana, le fait qu’elle lui ai donné des médicaments puisse encore être apparenté à des « on dit », ce n’est pas le cas pour l’affaire de Ludovic Chancel. Et il appuie sur ce point en disant que sa réputation la précède, Sylvie Ortega se voit reprocher de « fournir de la drogue à des célébrités ».

La seule chose que Sylvie Ortega consent à dire à ce sujet, c’est qu’elle a effectivement donné un Xanax à Loana juste avant son overdose. Elle précise qu’elle ne savait pas que Loana avait consommé du GHB. C’est apparement ce qui a été retrouvé dans son sang à l’hôpital. Le public de TPMP reste convaincu que Sylvie Ortega est une mauvaise influence pour Loana en majorité. Et il faut bien avouer que les propos de Benjamin Castaldi ne vont pas les aider à penser le contraire.