TPMP: Bernard Montiel dévoile les coulisses de la contamination d’Emmanuel Macron

Ce jeudi 17 décembre, l’Elysée a fait savoir aux Français que leur Président avait attrapé le Covid 19. Dans son émission TPMP, Cyril Hanouna a lancé ses chroniqueurs sur cette nouvelle. D’autant plus que parmi eux, Bernard Montiel connaît particulièrement bien Emmanuel Macron. L’ancien présentateur de Vidéo Gag a ainsi révélé les dessous de sa contamination.

Ce jeudi 17 décembre, peu de Français dont Bernard Montiel auront échappé à cette nouvelle. Emmanuel Macron a vu les premiers symptômes du Covid-19 apparaître. Il a aussitôt réalisé un test RT-PCR a “Conformément aux consignes sanitaires en vigueur applicables à tous, le président de la République s’isolera pendant sept jours”, a ainsi déclaré un communiqué officiel de l’Elysee. Et de poursuivre : “Le Président de la République continuera de travailler et d’assurer ses activités à distance”.

Quant à Jean Castex, le communiqué indique que ce dernier “se place à l’isolement, bien qu’il ne présente aucun symptôme de la maladie”. En effet, le Premier ministre doit suivre ce protocole puisqu’il figure parmi les cas contact d’Emmanuel Macron. Jean Castex a en effet dîné avec le Président à l’Elysée mercredi soir dernier.

“C’est dingue de connaître les anniversaires comme ça et de ne jamais être invité !”

Emmanuel Macron reste confiné à La Lanterne tandis que son épouse Brigitte, testée négative, séjourne elle à l’Elysée. Bernard Montiel connaît bien les coulisses de l’Elysée. Il s’est donc fait une joie de partager quelques informations sous les projecteurs de TPMP. Cyril Hanouna a tout d’abord rappelé que ce confinement arrivait plutôt mal dans l’agenda du président. Bien sûr, comme pour tous les Français, ce sont les fêtes de fin d’années qui se préparent. Enfin, pas pour lui !

Mais surtout, le chef de l’Etat fêtera son anniversaire le 21 décembre prochain. Bernard Montiel a ainsi pris la parole : “En plus lundi c’est son anniversaire, ce qui n’est pas très grave, il fait 43 ans, et là il est confiné 7 jours“. Cyril Hanouna en a bien sûr profité pour taquiner son chroniqueur. “C’est dingue de connaître les anniversaires comme ça et de ne jamais être invité” lui a-t-il lancé. “Et là encore moins cette année alors”, a-t-il justement répondu.

Tiffany Bonvoisin avait aussi quelques informations à apporter aux téléspectateurs puisqu’elle a indiqué que le président allait bien. “Il n’est pas terrassé, il a juste des poussées, de fièvre et quelques courbatures“, a-t-elle en effet annoncé. Maxime Guény a ensuite enchaîné : “Et une toux sèche“.

Quelle est l’origine de sa contamination ?

Forcément, les chroniqueurs ont voulu savoir comment Emmanuel Macron avait attrapé le virus. Apparemment, tout aurait commencé lors d’un dîner qui s’est tenu mercredi 16 décembre. “Ils étaient 11 autour de la table”, a précisé Bernard Montiel. Le mari de Shirley Bousquet a alors énuméré les convives : Emmanuel Macron bien sûr mais aussi Jean Castex, Alexis Colère, Jean Guérini, Richard Ferrand, Christophe Castaner, Philippe Solère ou encore David Mignola.

L’ancien de Vidéo gag veut cependant couper court à toute polémique. Certains en effet critiquent ce dîner parce qu’il y avait 11 personnes autour de la table. Or les réunions familiales ne doivent pas rassembler plus de 6 personnes maximum. “C’est quand même le président avec des ministres, ils sont obligés de travailler“, a-t-il insisté. “La table faisait carrément 15 mètres, chacun avait un plateau et un micro“.