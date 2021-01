TPMP: Bernard Montiel révèle son salaire à TF1, Cyril Hanouna est choqué, ”Je suis sur les fe**es“

Bernard Montiel est désormais l’une fille des figures emblématiques de TPMP sur C8. Mais bien des années avant de rejoindre l’équipe de Cyril Hanouna, l’animateur a longtemps été l’une des stars de TF1. Sur le plateau de Baba, le chroniqueur révèle le montant exorbitant qu’il percevait à l’époque sur la première chaîne. D’ailleurs, il a laissé Cyril Hanouna sans voix. LD People revient sur cette sortie qui crée véritablement le buzz.

Bernard Montiel : il révèle son salaire sur TF1

Une toute autre époque

Pour ceux qui l’auraient oublié, Bernard Montiel a été l’une des plus grandes stars de la télévision française. Ainsi, son émission Vidéo Gag était suivie chaque fois par des millions de téléspectateurs véritablement scotchés devant leur petit écran. Du début des années 1990 jusqu’à en 2003, l’animateur était véritablement la vedette de TF1. Aujourd’hui face à Cyril Hanouna, il revient sur ces années dorées, mais également sur les raisons de son éviction. En effet, Bernard Montiel commençait à connaître quelques tensions avec sa direction à la fin de sa carrière sur la première chaîne. Mais il venait de perdre son père et son chien. Aussi, il n’a pas supporté de se sentir trahi et a tout balayé d’un seul coup.

Car Bernard Montiel a eu véritablement le sentiment d’avoir été trahi par sa chaîne. Il avait notamment proposé une émission qui a finalement été accordée à un autre. ” Ils m’ont pris pour un con. J’ai été profondément blessé et comme je suis un homme libre et qu’on ne me tient pas par l’argent, je les ai envoyé chier (…). Et je n’ai jamais regretté “. Mais l’animateur évoque également combien il touchait pour ses prestations. LD People revient sur ces montants qui peuvent véritablement laisser rêveur.

De véritables cartons

Avant toute chose, Bernard Montiel souhaite rappeler que les audiences de l’époque étaient véritablement extraordinaires. D’ailleurs, toute la chaîne était dédiée à son programme Vidéo Gag. ” En fait à l’époque avant le lancement du JT, il y avait des séquences de Vidéo Gag donc on a beaucoup tourné là-dessus. C’était une quotidienne plus tous les week-ends. C’est du 6/7 millions de téléspectateurs à chaque fois “. Après ce préambule, l’ancienne gloire de TF1 affirme qu’il touchait à l’époque plus ou moins 15 000 euros par prime. Donc en fait Bernard Montiel percevait au total plus ou moins 150 000 euros par mois entre toutes ses émissions.

Mais effectivement, l’animateur était présent quotidiennement sur les antennes de TF1. Pourtant, il ne semble pas regretter cette époque. Car en véritable électron libre, il a toujours décidé de faire uniquement ce qui lui plaisait. Après son passage sur la première chaîne, Bernard Montiel aura rejoint TMC. Et c’est finalement sur C8 que son public pourra le retrouver aux côtés de Cyril Hanouna. D’ailleurs, le présentateur et producteur de Touche pas à mon poste a véritablement été surpris par ces révélations “Je suis sur les f***es “. En tout cas, le salaire actuel de Bernard Montiel est loin d’être à la hauteur de ce qu’il a connu. Car selon certaines récentes déclarations, les chroniqueurs de TPMP toucheraient en réalité entre 300 et 1 000 euros pour chacune de leur prestation. Mais Bernard Montiel n’a ni remords ni regrets. Car comme il l’affirme, l’important est ailleurs.