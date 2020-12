TPMP: Ces débats très animés autour d’un couple de cousins germains font polémique comme jamais!

TPMP est le temple des débats les plus vifs de la télévision. Et pour cause, tous les thèmes sont abordés sans distinctions. De plus, Cyril Hanouna a su réunir une équipe de chroniqueurs qui n’ont pas peur d’exprimer leurs opinions. Comme partout, il est difficile de mettre tout le monde d’accord. Alors, des débats animés prennent souvent place sur le plateau de TPMP. Cette fois-ci c’était autour d’une question particulière, à laquelle l’émission de C8 demande aussi l’avis des téléspectateurs sur Twitter. En effet, il s’agissait de donner son avis sur un couple candidat dans Les Z’amours, un couple de cousins germains. LDPeople vous raconte tout sur cette discussion qui a opposé les chroniqueurs.

TPMP soulève un sujet délicat en plateau, les chroniqueurs s’emportent

TPMP ne fait pas dans la mesure lorsqu’il s’agit de débattre en plateau. Les chroniqueurs sont équipés de pancartes qu’ils brandissent tous en même temps. Sur une face “oui” et sur l’autre “non”. Aux questions posées par Cyril Hanouna au fil de l’émission, ils ont souvent l’occasion de se saisir de leurs petits panneaux. Ensuite, l’animateur demandent aux uns et aux autres de justifier leurs réponses. Et évidemment, le but et de voir s’opposer des opinions bien tranchées. Le public peut ainsi avoir un large panel d’opinions et se faire lui aussi son avis sur les questions abordés. Enfin, TPMP est, comme vous le savez, l’abréviation de Touche Pas à Mon Poste, ce sont donc principalement des débats qui portent sur des émission de télévision ou sur ce qui se passe dans nos écrans.

Le 10 décembre dernier, TPMP a rebondi sur le participation d’un couple bien particulier dans Les Z’amours. Bien particulier car ils sont cousins germains. Cyril Hanouna et son équipe ont alors débattus du fait de savoir si cela est légal d’une part et enfin si cela est choquant d’autre part. Car les unions sont censés se passer en dehors du cercle familial en général. Des chroniqueurs trouvaient cela extrêmement choquants et d’autres ne voyaient pas du tout le problème. Cela a donc donné lieu à des débats virulents sur le plateau de TPMP. Quant à l’avis des téléspectateurs qui ont pris le temps de répondre au sondage, ils n’étaient pas choqués du phénomène d’après les résultats des votes.

Êtes-vous choqués par la participation de cousins germains aux Z’amours ? #TPMP — TPMP (@TPMP) December 10, 2020

Des arguments légitimes mais opposés installent une ambiance tendue

LDPeople vous propose de retracer une partie des arguments avancés par les chroniqueurs. Pour Delphine Wespiser notamment, il est assez choquant de voir un couple de cousins germains à la télévision. En effet, ce n’est pas une chose courante et encore moins encouragé dans les familles. Tandis que pour Kelly Vedovelli, si elle est d’accord avec l’analyse de sa collègue, elle ne comprend pas que cela puisse choquer. Elle regarde les choses avec distance et souhaite faire remarquer qu’il y a des choses bien pire que de voir un couple amoureux à la télévision, bien qu’ils soient cousins germains. La belle blonde tentait de faire entendre raison à Guillaume Genton qui trouve cette situation déplaisante. L’animateur de TPMP finira par clore le débat en changeant de sujet.