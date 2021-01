TPMP : cet invité attaque le plateau ! Les internautes réagissent en masse !

Nouveau passage inédit dans TPMP ! En effet, ce personnage hyper en colère met le plateau…dans l’embarras. De quoi surprendre Cyril Hanouna et le reste de la table de TPMP.

Après une petite pause bien méritée, « Touche Pas A Mon Poste » revient à l’antenne ! Et comme toujours, c’est dans un moment original que les fans de l’émission vont commencer cette saison inédite. Cyril Hanouna a le don de créer la polémique et une fois de plus, l’arrivée d’un invité surprise sur le plateau va bien surprendre les téléspectateurs de TPMP. La séquence publiée sur Instagram quant à elle a suscité une salve de commentaires de la part des internautes.

Cyril Hanouna se ferait-il de nouveau attaqué sur son propre territoire ? Il semblerait bien que oui ! Mais cette fois, l’invité n’a pas pu être sorti du plateau. Et sa prise de parole a été plus hilarante qu’autre chose. Chez LD People, nous avons analysé la vidéo pour mieux vous présenter les choses. Les détails de ce passage inédit de l’émission « Touche Pas A Mon Poste » dans les prochaines lignes de notre article !

Gérard Michel sur le plateau !

C’est un homme hors du commun qui est sur le plateau de Cyril Hanouna ce 05 janvier dernier. Se présentant comme un certain Gérard Michel, « originaire des Côtes d’Armor », cet invité fait le buzz avec un discours tout à fait surprenant ! « Je suis là pour dire des vérités » déclare-t-il pour reprendre l’idée des contestataires contre la situation actuelle. En effet, ce dernier se désigne comme « un donneur d’alerte ».

Une prise de parole qui a déclaré une avalanche de rire sur le plateau de Cyril Hanouna. Il faut dire que le personnage s’est quelque peu éparpillé même quand il essaie de dénoncer « le consensus audiovisuel » qu’il juge bien loin de la situation des téléspectateurs. Une petite reprise de cette première attaque qui s’est déroulée l’année dernière alors que les restaurateurs voulaient faire entendre leur voix face au manque d’aide de l’Etat malgré le confinement.

TPMP, l’émission attaquée !

Rassurez-vous, ce n’est pas une attaque violente que TPMP a subit lors de cette séquence ! Bien au contraire, c’est une scène préparée par l’un des chroniqueurs de l’émission. Il n’est autre qu’Ahmed Sylla qui s’est mis dans la peau de ce personnage pour caricaturer certains personnages. Une démarche réussie d’autant plus que tout le monde sur le plateau a bien rigolé de cette prestation. Mais du côté des téléspectateurs c’est un tout autre ressenti qui se fait connaître !

Comme lors de l’attaque des restaurateurs, les internautes ont dénoncés le manque d’originalité de l’émission. En effet, ces derniers ont reproché aux invités d’être préparé, faux et plein de mise en scène. « Ils ont plus d’inspiration des ‘’artistes’’ de nos jours » ou encore « Ridicule » peut-on lire parmi les commentaires des internautes qui n’ont pas été forcément emballés par cette prestation. Dans tous les cas, cela a fait un beau buzz pour l’équipe de Cyril Hanouna !