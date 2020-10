TPMP: Cet l’hommage très “Emouvant” pour Samuel Paty qui bouleverse la France entière!

TPMP a ouvert son émission du 19 octobre avec une minute de silence. En effet, l’assassinat de Samuel Paty au 16 octobre dernier a secoué toute la France. Ce professeur d’Histoire-Géographie du collège de Conflants-Saint-Honorine a été abattu pour avoir montré les caricatures du prophète en classe. C’est pourtant son devoir d’enseigner la tolérance et la liberté d’expression. Son engagement l’honore et la France est sous le choc qu’un professeur puisse perdre la vie de la sorte. TPMP a évidement tenu à présenter ses hommages à Samuel Paty. Toute l’émission a été consacrée à la liberté d’expression et à saluer son travail.

TPMP rend hommage à Samuel Paty, professeur assassiné pour avoir fait son travail

TPMP, comme toute la France, n’en revient pas de cet acte de barbarie. D’autant que la victime était un professeur, passionné par son métier. L’assaillant a été abattu par les forces de l’ordre et une enquête est ouverte avec plusieurs individus placés en garde à vue. En effet, le pays se bat contre la radicalisation. La laïcité doit prévaloir, de même que la liberté d’expression. Sur le plateau de TPMP, l’émotion est à son comble en abordant ce sujet. D’abord, les chroniqueurs, Cyril Hanouna et leur public ont observé une minute de silence en l’honneur de Samuel Paty.

Ensuite, des invités ont témoigné avec les chroniqueurs pour dénoncer cet acte ignoble. Grand Corps Malade était présent notamment. Et tous avaient à cœur de saluer la démarche du professeur de lutter contre l’obscurantisme. Raymond Le Matin, l’un des chroniqueurs de TPMP, a livré un discours poignant à ce propos.

La Toile s’embrasent de commentaires émus et solidaires

Les internautes réagissent encore très nombreux à ce phénomène tragique. L’assaillant qui a pris la vie de ce professeur s’est attaqué à un homme représentant de la connaissance, de la transmission et des valeurs de la République. Il s’est alors attaqué à tout le pays et c’est donc ensemble que les citoyens vont réagir. Nous ne devons pas le laisser gagner, le laisser nous diviser.

Solidaires face à l’horreur, les fans de TPMP saluent la démarche de l’émission. La France ne reculera pas devant des actes barbares et cruels. Nos valeurs sont plus importantes et il convient d’honorer et de protéger ceux qui les défendent. L’émotion était donc à son comble pour l’émission du 19 octobre de TPMP. Et cette émotion va encore accompagner les Français pour leur donner la force de continuer à lutter ensemble contre l’obscurantisme.