TPMP: Cette sublime invitée fait grimper la température sur le plateau, Cyril Hanouna est totalement troublé!

Dans son émission Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a déjà vu défiler un nombre impressionnant d’invités. Parmi ceux-ci, le trublion du PAF a eu l’occasion de recevoir quelques-unes des plus belles femmes de France. Pourtant, ce 24 novembre dernier, le présentateur de C8 paraît totalement en admiration devant la dernière venue. En effet, sur le plateau de TPMP, Cyril Hanouna a la joie d’accueillir Aïssa connue pour sa participation dans Les princes de l’amour. Et de toute évidence, l’animateur a du mal à contenir son émotion.

Cyril Hanouna : totalement subjugué par son invitée dans TPMP

Un passage très remarqué

À première vue, Cyril Hanouna a eu du mal à dissimuler son trouble. Car dès l’arrivée d’Aïssa sur le plateau de C8, l’animateur paraît totalement subjugué. D’ailleurs, l’intervention de la jeune femme a pour but de faire remonter la température. Puisque la love coach est présente pour donner des conseils afin de donner un coup de boost à la libido du public. Car selon plusieurs analyses récentes, les relations amoureuses des Français seraient en véritable chute libre. En outre, les deux confinements successifs n’auraient pas eu un effet bénéfique sur l’amour dans le couple. D’après les dernières statistiques, le stress et l’inquiétude seraient à l’origine de ce désert affectif.

Dès lors, la star de W9 vient prodiguer ses conseils sur le plateau de Cyril Hanouna. Durant plusieurs minutes, la magnifique jeune femme donne quelques trucs afin de pimenter la vie des Français sous la couette. Apparemment, Aïssa peut compter sur une audience très attentive. En effet, les chroniqueurs paraissent totalement à l’écoute de cet exposé très intéressant. Mais dans un même temps, Cyril Hanouna parait lui quelque peu ailleurs. L’animateur semble focaliser sur un tout autre sujet.

La température est montée sur le plateau de #TPMP 🔥😍 — TPMP (@TPMP) November 25, 2020

Une pluie de compliments

Dès l’arrivée d’Aïssa dans le studio de TPMP, Cyril Hanouna ne se montre pas avare en flatteries. À plusieurs reprises, le célèbre présentateur complimente la jeune femme pour sa grande beauté. Durant toute l’émission, l’animateur de C8 parait presque incontrôlable. À plusieurs reprises, il continue d’encenser son invitée qui est loin de le laisser indifférent. Cependant, il est vrai que Cyril Hanouna a l’habitude de très bien accueillir ses invités. Mieux encore, il n’hésite pas à les féliciter sur de nombreux sujets.

Pourtant, cette fois-ci, cela semble un peu différent. Car apparemment, le présentateur semble avoir du mal à cacher son trouble. En tout cas, la présence de la belle Aïssa sur le plateau a été un événement très remarqué. De plus, les chroniqueurs sont eux aussi très admiratifs. Mais pour Cyril Hanouna, il semble difficile de cacher son ressenti. Lorsque Aïssa lui demande si elle peut le tutoyer, le présentateur paraît littéralement fondre. ” Tu peux tout faire ! T’as un niveau physique, tu peux même me dire c***ard (…) “. Même le chroniqueur Raymond a bien remarqué la gêne de son boss. ” Il a vu Aïssa, il a pris une claque dans la g***le parce que vous êtes tellement belle “.

Finalement, Aïssa a néanmoins pu poursuivre son intervention. Et continuer à parler de la libido des couples français. Et par on ne sait quel miracle, Cyril Hanouna a finalement réussi à retrouver ses esprits.