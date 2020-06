TPMP: Un chroniqueur viré de l’émission pour la prochaine saison? À la rentrée…

TPMP: C que du kiff remplace actuellement l’émission Touche pas à mon poste! Sur C8.

Et Cyril Hanouna est certainement en pleine préparation de son émission fétiche pour la rentrée.

Un certain Jean-Pascal Lacoste, finaliste de la Star Academy 1 et interprète de la chanson « L’agitateur » sortie en 2002, a été recruté pour la nouvelle saison par l’animateur et producteur star de la chaîne.

Mais Baba va devoir faire avec le départ d’un de ses chroniqueurs.

Voir cette publication sur Instagram Pour @b_castaldi …. encore joyeux anniversaire. Souvenirs. @tpmptv Une publication partagée par Christine Kelly (@christine_kellylea) le 28 Mars 2020 à 4 :56 PDT

La journaliste Christine Kelly devra certainement céder sa place. Celle qui présente « Face à l’info » sur CNews a fait part de ses hésitations à participer à la nouvelle saison du talk-show de Cyril Hanouna sur C8, dans un entretien à Télé Star.

« J’aime être là où on ne m’attend pas. Cyril Hanouna est le parrain de mon association K d’urgences depuis des années. Il m’a ouvert sa porte. Participer à ses émissions m’a laissé le temps de poursuivre mon engagement auprès de cinq autres organismes. S’il veut de moi à la rentrée, je serai là. Sinon, je resterai chez moi. » a-t-elle expliquée, déterminée.

Cyril Hanouna souhaite visiblement qu’il y ait moins de turn-over avec ses chroniqueurs que lors des saisons précédentes, donc les propos sèment légèrement le doute.

Par ailleurs, l’émission de débat qu’elle anime et dans laquelle intervient Éric Zemmour « Face à l’info » n’a pas d’avenir précis :

« Si Face à l’info continue sur CNews, je serai là. Je vis au jour le jour… » a expliqué la journaliste.

Christine Kelly a écopé de nombreuses critiques lors de cette saison 2019-201, car elle avait pris le parti d’animer son émission « Face à l’info » avec Eric Zemmour comme débatteur principal, ce qui n’a pas plu à tout le monde.

Dernièrement Eric Zemmour a d’ailleurs été victime d’une agression dans la rue, un passant lui a craché dessus et a filmé et partagé cette vidéo.

Quant à TPMP, Cyril Hanouna aimerait un potentiel retour de l’animateur Jordan de Luxe, après avoir vu un extrait d’une interview qu’il avait réalisée avec Pierre Lescure pour Non Stop People.

« J’ai envie de le re-recruter pour l’année prochaine. On l’avait mis avec Benjamin Castaldi (le vendredi, ndlr). Et Benjamin et lui c’était bien… mais voilà. J’ai envie de le re-recruter pour l’année prochaine avec nous », a expliqué l’animateur, qui est tout de même très fluctuant à chaque rentrée de saison sur son recrutement d’animateurs.

Les changements annoncé ne perdurent pas souvent. Certains chroniqueurs ne viennent qu’une fois par semaine et le nombre d’assis autour de la table chute au fil des émissions à chaque fois.