TPMP crée la polémique et scandale avec ce direct au pied de l’immeuble de Loana

Le jeudi 8 octobre, dans l’émission «TPMP », un reportage du chroniqueur Gilles Verdez sur Loana a créé une grosse polémique sur les réseaux sociaux. On vous explique pourquoi !

Le présentateur de TPMP, Cyril Hanouna a voulu « entrer en contact avec tout l’entourage de Loana et en savoir plus sur ce qu’il s’est passé ». Le trublion de C8, le 8 octobre voulait parler de Loana et ses derniers déboires. Ainsi « pour contextualiser les faits », le chroniqueur Gilles Verdez est allé au pied de l’immeuble où vit Loana, le 8 octobre, sur les lieux même où elle a été vue sans vêtement, mardi 6 octobre « à 16h20, lorsqu’elle est sortie de chez elle » explique-il, avant d’être internée de force pour cause de démence.

Donc, Verdez se film face au domicile de Loana, actuellement hospitalisée, ? ça s’arrête plus les bad buzz dans cette émission. #TPMP pic.twitter.com/OySoYTyxYe — NEWS TV RÉAL (@NewsTVReal) October 8, 2020

TPMP: Un reportage qui fait polémique !

Mais ce reportage n’a visiblement pas été apprécié par de nombreuses personnes. Le journaliste a parcouru un trajet entre le logement de Loana jusqu’au commissariat du 8e arrondissement de Paris. De nombreux téléspectateurs ont dénoncé le procédé et ont fait part de leur indignation sur les réseaux sociaux. De retour sur le plateau de TPMP, Cyril Hanouna n’a pas apprécié la prestation de son chroniqueur, en se moquant d’abord : « c’est ça votre enquête ? » avant de critiquer l’absence d’intervenants à l’antenne : « Il a été faire un petit tour celui-ci ! », s’est marré Cyril Hanouna.

TPMP: Gilles Verdez critiqué sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont aussi étrillé Gilles Verdez. Ils se sont moqués de la chevelure poivre et sel du chroniqueur. Il a été très critiqué pour avoir révélé l’adresse du logement de Loana à l’antenne, la mettant probablement dans une situation risquée. Ils ont aussi considéré la séquence et la prestation de Gilles Verdez comme un sketch humoristique. « On est devant le domicile de Loana, dans le 8ème arrondissement de la capitale, c’est la première étape de cette journée folle ». Enfin, certains, plus cash, ont insisté pour que l’on « laisse Loana en paix ».

Loana, la descente aux enfers

Loana a été révélé dans la première saison de Loft Story, en 2001. Cette émission a été un événement. Toute la France a commenté l’aventure des différents participants pendant plusieurs semaines. Loana était vraiment la personnalité la plus médiatique. Elle a été sous le feu des projecteurs et a eu du mal à gérer la pression. Elle a sorti un livre qui s’est très bien vendu. Mais au bout de quelques temps, elle a enchaîné les dépressions. Elle a fait plusieurs séjours dans des établissements psychiatrique. Par ailleurs, elle a aussi beaucoup grossi et enchaîné les régimes alimentaires. Dernièrement, elle a aussi révélé avoir été battu par son ancien compagnon. Toutes ces affaires ont été très médiatisés dans la presse people. Loana peut compter sur le soutien indéfectible de milliers de fans sur les réseaux sociaux.