TPMP : Cyril Hanouna a des théories farfelues pour expliquer le départ de Jean-Pierre Pernaut, les internautes disent STOP

Touche pas à mon poste aime agiter les polémiques et les grosses actualités pour les analyser. Cyril Hanouna et son équipe de chroniqueurs décortiquent les faits pour tenter de tout savoir et de toute raconter aux téléspectateurs. Mais cette fois-ci, il s’en prend à Jean-Pierre Pernaut, à l’annonce de son départ du JT de 13H. Et cela ne passe pas vraiment pour les internautes car ils ont fait du journaliste leur coqueluche. Pour eux, il n’y a aucune raison qu’il cache les raisons de son départ. Mais pour Cyril Hanouna, dans TPMP, une raison inavouable est la cause du départ de Jean-Pierre Pernaut. Les internautes n’en peuvent plus des élucubrations “complotistes” de TPMP et ils le font savoir.

TPMP ne valide pas les raisons de Jean-Pierre Pernaut pour son départ du JT

Mardi dernier, Nathalie Marquay-Pernaut, l’épouse de Jean-Pierre, était l’invitée du plateau de TPMP. Cyril Hanouna entendait bien lui poser toutes les questions relatives au départ de son mari du JT de 13H de TF1. JT qu’il présentait depuis plus de trente ans. Pour Cyril Hanouna et les chroniqueurs de TPMP, des raisons masquées poussent Jean-Pierre Pernaut à changer d’air. En questionnant son épouse, ils espèrent parvenir à obtenir des informations. Mais TPMP va se heurter à un mur et les internautes vont insister pour que Cyril arrête de tenter de trouver des histoires là où il n’y en a pas. En effet, les internautes en ont assez et ils le font savoir sur Twitter.

Hanouna qui brode a sa façon sur JP Pernaut tout çà pour demonter TF1 comme d’habitude 🤡#tpmp — lapetitelili (@tablounette26) September 15, 2020

La recherche de polémique ou la quête de vérité ?

Avant de vous montrer les résultats de cette agitation, prenons un instant pur expliquer la démarche de Cyril Hanouna. Dans TPMP, travailler avec les buzz c’est ce qui fait recette. Depuis le début de la période de confinement, Jean-Pierre Pernaut est dans la tête de tous les Français comme un visage rassurant et sincère. Ses coups de gueules ont permis aux Français de décharger un peu de leurs frustrations. Et TPMP étai sur tous les fronts pour traquer la moindre info sur le journaliste. Partant de là, les internautes comprennent déjà que Cyril Hanouna et ses équipes sont peut-être légèrement paranos sur le sujet. De plus, les ans de TPMP connaissent l’animosité de l’animateur envers la première chaîne.

« Cette histoire je n’y crois pas (…) je pense qu’il a été écarté parce qu’il dérange » Cyril Hanouna réagit à l’annonce de Jean-Pierre Pernaut qui quitte le JT de 13h. #TPMP pic.twitter.com/bhTyiLSEcn — C8 (@C8TV) September 16, 2020

Les internautes réfutent en masse les thèses de TPMP

C’est donc dans ce contexte que les internautes s’indignent les uns après les autres de voir TPMP tenter de prouver que jean-Pierre Pernaut ne quitte pas le JT de son propre chef. Pourtant, voici le message du journaliste, publié sur le compte Instagram de TF1.

Voir cette publication sur Instagram Et surtout rendez-vous à 13h 😉 Une publication partagée par TF1 (@tf1) le 15 Sept. 2020 à 1 :32 PDT

Alors, après ce message, TPMP reçoit donc Nathalie Marquay-Pernaut pour l’interroger sur la décision de son mari. Face aux rumeurs qui reviennent de plus belle, elle prend la parole de façon très claire. Les rumeurs existent depuis des années à cause de la grande notoriété du journaliste. Ses parts d’audiences sont exceptionnelles et forcément, c’est autour de lui que se cristallisent le moindre écart pour se transformer en polémique.

“On vous a tous bais**”@nmarquaypernaut se lâche en évoquant les rumeurs sur Jean-Pierre Pernaut depuis l’annonce de son départ du JT de 13h de TF1 #TPMP pic.twitter.com/9f7DdOW3Nr — TPMP (@TPMP) September 15, 2020

Cyril Hanouna persiste malgré les réprimandes des tweetos

Les internautes soutiennent donc le choix de Jean-Pierre Pernaut de passer le flambeau. Mais TPMP est au cœur des tweets ces derniers jours car les internautes en ont vraiment assez de voir que Cyril Hanouna et son équipes cherchent à tout prix les polémiques derrière leurs recherches de “la vérité”.

#tpmp Qu’il arrête Hanouna c’est le meilleur Pernaut même s’il fait des réfections aux infos elles sont justifiés, jaloux Hanouna — Josette dem (@jodem16) September 15, 2020

#tpmp il faut tjr chercher “un message” ou une “embrouille ” qd qlqu’un décide qlq chose🙄 Pernaut a un certain âge, a été malade et aujourd’hui il veut profiter de sa famille et de la vie! Arrêtez de chercher la 💩 sans arrêt ! Vraie langue de pu.. ce hanouna — max ime (@maxime16173385) September 15, 2020

Faut arrêter Hanouna là de chercher la merde pour Pernaut, en mode c’est un complot politique, il part juste car il est vieux et fatigué, on dirait ils parlent en mode ils connaissent mieux que sa femme, cette émission me déçoit #TPMP — Skearns (@_Skearns_) September 15, 2020

Il casse les couilles hanouna avec ses complots pernaut s en va c son choix #TPMP — Valentin~ (@Valouu17) September 15, 2020

L’année 2020 est pleine de rebondissements inattendus

TPMP et surtout Cyril Hanouna, en prennent donc pour leurs grades suite à l’émission du 15 septembre dernier. Pourtant, l’animateur reste convaincu que tout n’est pas dit. Mais pour les internautes, il est clair que jean-Pierre Pernaut n’allait pas passer toute sa vie à l’antenne de cette façon. Alors, avant de prendre sa retraite, le journaliste décide de changer de cap. Il quittera le JT de 13H de TF1 avant la fin de l’année. Cependant, la retraite ne sera pas pour tout de suite. En effet, Jean-Pierre Pernaut va s’occuper continuer de travailler pour TF1 et pour LCI à travers des reportages notamment.

TPMP reçoit néanmoins le soutien de certains internautes dans cette affaire. Des fans de Touche pas à mon poste estime que les remarques de Cyril Hanouna sont légitimes. Peut-être que Jean-Pierre Pernaut devient trop important pour les patrons de TF1 et qu’il est temps qu’il perde un peu de son aura. Mais va-t-il réellement la perdre ? Ce n’est pas son départ du JT qui effaceront plus de trente ans d’audiences records. Ni que pourront le discréditer dans le cœur et dans l’esprit de son public. En tout cas, l’année 2020 n’a pas fini de nous surprendre !