TPMP : Cyril Hanouna aborde des sujets osés et une exclu coquine, pour gonfler les audiences

TPMP recevait une personnalité bien connue pour faire grimper la température ce mardi 8 décembre. Il s’agissait de Clara M. Mais elle n’était pas la seule raison qui a poussé Cyril Hanouna et ses chroniqueurs à aborder des sujets osés. En effet, Yves Derai, un proche de Dominique Strauss-Khan (DSK), était également invité sur TPMP. Et pas n’importe quel proche puisque cet homme est aussi le rédacteur en chef de Forbes magazine. Découvrez dans cet article que vous propose LDPeople, les réactions des membres en plateau quant à la sortie du documentaire Chambre 2806 : l’affaire DSK, sur Netflix.

TPMP revient sur l’affaire DSK car un documentaire sur le sujet arrive sur Netflix

TPMP ne craint jamais de mettre les pieds dans le plat. Que les sujets soient tabous ou non, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs aiment débattre de tout. D’ailleurs, plus ce sont des sujets délicats et plus ils espèrent interpeller leur public. En effet, aborder des sujets osés en télévision peut effectivement augmenter l’audimat de l’émission de C8. D’après nos confrères de Toute la télé, les audiences de TPMP ne sont pas au beau fixe ces derniers temps. Peut-être alors que de discuter de sujets osés en compagnie de personnalités qui n’ont pas froid aux yeux permettra au show de sortir des sentiers battus ? Et d’après les calculs, c’est bel et bien un record qu’établi TPMP ce mardi 8 décembre.

Clara M. était présente pour faire la promotion de son nouveau calendrier. Des images inédites de la belle se trouvent évidement à tous les mois de l’année. Ses fans ne feront pas l’impasse sur ce cadeau de fin d’année qu’elle leur a préparé avec soin. Mais Yves Derai n’était pas présent pour faire sa promotion. Il était venu témoigner en tant que proche de DSK. Vous souvenez-vous de cette affaire qui avait choqué l’opinion publique ? Dominique Strauss-Kahn a été accusé d’agression, de séquestration et de tentative d’abus d’un autre ordre sur une employée du Sofitel de New York, Nafissatou Diallo. Nous étions alors en 2011 et DSK était directeur général du Fonds monétaire international (FMI). Il perd sa place, sa réputation et est empêché de se présenter comme candidat des primaires de la gauche.

Une affaire qui fait encore frémir le public

Les faits dont il est accusé se serait passé le 14 mai 2011. Et jusqu’en août 2011, Dominique Strauss-Khan nie les faits pour obtenir l’abandon officiel des charges. Enfin, en décembre 2012, un million et demi de dollars s’échange entre les deux parties pour fermer définitivement ce dossier du Sofitel de New York. Yves Derai est évidemment questionné par Cyril Hanouna sur un éventuel complot visant à empêcher DSK d’être élu Président de la République Française. Selon lui il n’en est rien, il n’aurai pas été élu Président à son humble avis. Sur le plateau de TPMP, cette affaire choque toujours autant et il ne faut pas douter que cela soit le cas du public également.