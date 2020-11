TPMP : Cyril Hanouna annonce le grand retour d’une ex-chroniqueuse, après 2 ans d’absence

Deux ans déjà que la jeune femme n’est plus apparue dans TPMP. Mais ce mercredi 18 novembre, une ancienne Miss France a fait son retour aux côtés de Cyril Hanouna. Une fois de plus, le célèbre animateur de C8 a réservé une surprise à ses fans. Et de toute évidence, ceux-ci n’étaient pas mécontents de retrouver la reine de beauté. En effet, la réapparition de la rayonnante Delphine Wespiser crée l’événement.



poste Delphine Wespiser fait son grand retour dans Touche pas à mon



Une nouvelle surprise signée Cyril Hanouna



Décidément, il semble y avoir beaucoup de mouvements dans TPMP ces jours-ci. Déjà, vendredi dernier, l’arrivée d’une nouvelle chroniqueuse a suscité l’étonnement du public. Puisque le trublion du PAF vient d’engager Audrey Bouetté Tiger pour rejoindre son équipe. L’arrivée du célèbre mannequin n’a pas manqué d’engendrer un grand nombre des réactions. Mais pour Cyril Hanouna, il est visiblement temps d’apporter du sang neuf. Bien qu’en réalité la nouvelle venue ne soit pas une inconnue. Puisque Delphine Wespiser a déjà fait partie de l’équipe de C8.



De toute évidence, Cyril Hanouna paraît très heureux de ces retrouvailles. Réintégrer l’ex-Miss France 2012 semble véritablement enchanter l’emblématique présentateur de C8. D’ailleurs, il ne cache pas sa joie. En outre, Delphine Wespiser a eu droit à une pluie d’éloges. Mais pour la reine de beauté, il n’est pas question de faire de la figuration. Car comme elle le précise dans une récente interview, elle a beaucoup changé en deux ans.



TPMP : Un retour sur des nouvelles bases



Dans un passage très remarqué sur Non Stop People, Delphine Wespiser revient sur sa dernière expérience dans TPMP. Dans L’instant de luxe, elle explique que son premier passage n’a pas été un exercice facile. Parfois, il lui était même impossible de terminer ses phrases. ” Moi j’avais pas envie d’être dans la case de la belle nana à qui on met des décolletés et qui ne peut pas parler plus loin “. Aujourd’hui, Delphine Wespiser a d’autres ambitions. De plus, elle espère pouvoir avoir plus de poids cette fois-ci. Car en 2018, cela n’a pas toujours été le cas. ” Au final, j’avais l’impression qu’on voulait me cantonner à des sujets plus légers, au sujet de Miss France et de mon chéri Roger. J’avais l’impression qu’on était que sur ces deux registres “. Mais Cyril Hanouna a bien compris la jeune femme. Aujourd’hui, il lui réserve un rôle beaucoup plus conséquent.



Dès l’arrivée de la jeune femme sur le plateau, Cyril Hanouna se montre d’ailleurs très emballé. Et il n’est pas avare de commentaires élogieux ! ” C’est une des plus belles femmes du monde, de la planète, de l’univers “. Bien évidemment, Delphine Wespiser est très heureuse de ce genre de commentaires. Mais comme elle le rappelle, elle ne veut plus être appréciée uniquement que pour son physique. Plus mature qu’à l’époque, Delphine Wespiser a d’autres ambitions. ” Le temps a passé, c’était il y a deux ans et je suis très contente de revenir. C’est différent, on change tous “. Afin de rassurer sa nouvelle chroniqueuse, Cyril Hanouna affirme qu’elle est présente pour ” faire plein de choses “. Alors de toute évidence, Delphine Wespiser semble avoir retrouvé TPMP pour une longue période. Et Cyril Hanouna paraît avoir de très beaux projets pour elle !

