TPMP Cyril Hanouna: énorme conflit d’intérêt avec une ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste !

TPMP fait la pluie et le beau temps sur C8. Mais pour Cyril Hanouna c’est énormément de pression. Producteur et animateur, il n’a pas le même rapport à ses équipes ou à son show que les autres présentateurs de télévision. Aussi, il est possible que des tensions se développent plus facilement entre Cyril Hanouna et les chroniqueurs de TPMP. C’est en tout cas ce que les fans de Touche pas à mon poste estiment et cherchent à savoir. Aussi, les audiences de l’émission phare de Cyril Hanouna ne sont pas forcément les plus performantes. Encore une raison de chercher des histories dans les rangs de l’équipe de TPMP pour les internautes.

TPMP ne fait pas que des heureux

TPMP est une émission de télévision qui a fêté ses 10 ans. Mais ce sera dans deux ans qu’elle atteindra ses 10 ans sur C8. En effet, les débuts du show se sont faits sur France 4 et les fans de la première heure s’en souviennent. Ils se souviennent également des nombreux chroniqueurs qui se sont succédés dans TPMP. Des changements se sont opérés au fils des années. Certains restent et d’autres parents. Mais n’est pas impossible qu’ils ne sont pas tous partis de gaité de cœur. Les anciens chroniqueurs de Cyril Hanouna ont-ils des rancœurs à son égard ? C’est ce que les fans de TPMP pensent. Et en particulier à propos de François Viot et d’Erika Moulet.

Pour le premier ancien chroniqueur, il y a effectivement des propos qui pourraient être interprétés comme des tacles envers Cyril Hanouna. Mais à vrai dire, la polémique s’est rapidement essoufflée. Car bien que François Viot quitte TPMP parce qu’il ne se reconnaît pas dans l’émission, il ne se permettait pas de critiquer Cyril Hanouna en personne. Au contraire, selon lui l’émission ne tient que sur ses épaules. Il souhaite donc à l’animateur et producteur de bien s’entourer pour continuer à briller à la télévision. De plus, il ajoutait que Cyril Hanouna mérite son succès car il est le résultat d’un travail acharné. Mais de tels propos, sympathiques au demeurant, n’ont pas suffit à contrebalancer ceux qu’il tenait contre TPMP. Et surtout, les internautes n’ont pas pris le temps de faire la différence entre Cyril Hanouna et son émission.

Cyril Hanouna a une réputation qui n’est plus à faire

Pour les fans de TPMP, critiquer l’émission de C8 c’est critiquer Cyril Hanouna et vice versa. Alors, lorsque François Viot expliquait qu’il se sentait humilié par les procédés à l’œuvre, les fans ont tout de suite fait le rapprochement. En effet, l’ancien chroniqueurs espérait faire un travail sérieux sur le plateau et déplorait se retrouver à devoir se déguiser ou subir des gags à répétitions. Et pour Erika Moulet, chroniqueuse sur TPMP de 2015 à 2016, c’est un peu la même histoire qui se répète. Bien qu’elle ait fait très attention de ne pas parler ouvertement de quelconques désaccords entre elle et Cyril Hanouna, le fait qu’elle quitte TPMP est perçu comme une réelle tension entre eux par les fans.

Une ancienne chroniqueuse aurait des reproches à faire à TPMP ?

Erika Moulet elle non plus n’était pas vraiment fan de l’ambiance en plateau. Non pas qu’elle ne s’entende pas avec ses collègues ou l’animateur. Elle était néanmoins déçue de ne pas faire un travail de journaliste plus sérieux, comme François Viot. Lorsqu’elle décide de partir, elle évoque le fait de ne pas vouloir être cataloguer comme “chroniqueuse de TPMP” pour la suite de sa carrière. Des propos que les fans de show ont imaginé cinglants envers Cyril Hanouna. Mais cette dernière insiste, il n’y a aucune histoire à aller déterrer entre l’animateur et elle. Leur entente reste cordiale et elle regrette que les rumeurs lui prêtent d’autres intentions que celle de s’épanouir davantage professionnellement parlant.

En effet, l’ancienne chroniqueuse de TPMP est maintenant animatrice d’une émission elle aussi. Elle anime l‘Hebdo de la Musique sur W9. La musique est une des passions de la journaliste et de son mari, Bachar Kalifé. Qui est d’ailleurs un chanteur compositeur et multi-instrumentiste. Voilà donc un rôle qui colle mieux à la personnalité d’Erika Moulet. Et ni TPMP, ni Cyril Hanouna n’ont à voir avec la suite de la carrière journalistique de la jeune femme. Pourtant, les fans de Touche pas à mon poste aiment imaginer que la vérité est toujours cachée sous une apparente conciliation.

Des polémiques stériles ou de vraies affaires ? Les personnalités publiques ne dévoilent pas tout

À l’instar de Cyril Hanouna dans TPMP qui cherche toujours à faire éclater la “vérité” pour obtenir des scoops, ses fans sont sur le coup. En effet, il ne faudra pas imaginer le pire à chaque fois. Les chemins de Cyril Hanouna et de certains de ses chroniqueurs sur TPMP ont été différents mais cela ne signifie pas forcément qu’ils ne s’apprécient plus.

Erika Moulet revenait récemment, au cours du interview pour Télé Star sur son aventure chez TPMP. Et encore une fois, c’est sans aucune animosité qu’elle s’exprimait. Certes elle n’était pas satisfaite de sa place et de son rôle en plateau. Et elle n’a aucun problème à évoquer cela. En revanche, elle n’incrimine pas Cyril Hanouna à ce sujet. En effet, rien ni personne n’est capable de faire l’unanimité. Et le reconnaître n’est pas toujours à interpréter comme une déclaration de guerre. En revanche, les journalistes de Télé Star ont poussé l’interview jusqu’à s’intéresser aux rapports que la jeune femme a pu conserver avec ses anciens collègues de C8. Et visiblement, elle n’est plus en contact avec grand monde. Voilà donc encore un argument qui va peser dans la balance pour ceux qui cherchent à alimenter une polémique entre elle et Cyril Hanouna.