TPMP: Cyril Hanouna menace de couper l’émission, il est victime de gros problèmes!

La première émission de TPMP en 2021 n’est pas un très bon souvenir pour Cyril Hanouna! Pendant l’enregistrement du lundi 4 janvier, l’animateur a rencontré de très gros problèmes de son. Il a d’ailleurs meme menacé de rendre l’antenne !

Le 4 janvier, c’était le grand retour de TPMP sur C8 après la pause durant les fêtes et 2021 commence très mal pour Cyril Hanouna.

De gros problèmes de son sont venus embêtés le papa de Lino et Bianca dès le début de l’émission.

Mais en réalité l’animateur était aussi très énervé de cette situation car le son ne cessait de se couper durant la première partie du programme.

Et meme après une page de publicité , les problèmes n’ont jamais réduit dans Touche pas à mon poste.

Mais aux yeux de Cyril Hanouna, si les problèmes persistaient, il allait rendre l’antenne et ça, les les téléspectateurs l’ont bien compris !

“Ils essaient un troisième secours. On essaie cinq minutes. Si le problème se représente, on arrête !”, a-t-il annoncé. Heureusement, Cyril Hanouna a pu finalement reprendre l’antenne sans aucun problème et a poursuivi sa présentation.

Un fort soulagement pour l’animateur. D’ailleurs depuis ce 4 janvier, une nouveauté est présente dans TPMP, il s’agit des marionnettes des Guignols, normalement retirées des écrans depuis juin 2018.

UN flop… en effet, pour le premier essai, la marionnette du président de la République, Emmanuel Macron, a fait un four… Elle était venue discuter avec Baba de la campagne de vaccination qui démarre lentement.

Sur Internet, les internautes ont commentée rapidement regretté la réintégration les rescapés du groupe Canal dans son émission.

On peut lire entre autres : “Malaise tv, arrêter svp les marionnettes, nul nul”, “Laissez tomber cette mauvaise idée de guignol à la c8 . C’est d’aucune utilité. Mais vite. Vite . Vite”. Ou encore “appelez des vrais auteurs et faites des vrais guignols”, déplorant des blagues trop “gentillette”.

Ou d’autres encore, très déçus : “C est devenu complètement Rassrah TPMP… Y a plus rien … Aucune Darka.. Aucune info media.. Le bateau coule..” Et “Pourquoi il n’y a plus les vrais chroniqueurs de tpmp Mathieu Gilles Kelly etc etc…….?????” IL ne psst plus qu’à l’animateur-star à faire un choix, garder es mythiques marionnettes ou non ?