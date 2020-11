TPMP Cyril Hanouna présente sa nouvelle chroniqueuse, c’est un véritable canon ! (Sublime)

Cyril Hanouna présente une nouvelle venue dans TPMP. Visiblement, la nouvelle chroniqueuse n’a laissé personne insensible. Et pour cause : la jeune femme est une véritable beauté ! Après Kelly Vedovelli ou encore Agathe Auproux, un nouveau joli visage rejoint donc Touche pas à mon poste. Audrey n’est d’ailleurs pas une totale inconnue. Puisqu’il y a quelques années, elle était en couple avec Julien Guirado.



Cyril Hanouna très en forme en cette période de recrutement

Une nouvelle chroniqueuse qui crée l’événement



Ce vendredi 13 novembre, Cyril Hanouna a réservé une surprise à son public. Comme à son habitude, il a réussi à garder le secret jusqu’à la dernière minute. Pourtant, pour une fois, ce n’est pas Cyril Hanouna lui-même qui a recruté sa nouvelle collaboratrice. D’ailleurs lors de sa présentation, l’animateur prétend ne pas connaître son nom de famille. En effet, la jeune femme affirme que son patronyme restera secret. Pourtant, grâce à quelques recherches, on vous en révèle plus sur le nouveau phénomène de TPMP.



En réalité, ce n’est pas la première fois qu’Audrey apparaît à l’écran sur C8. Puisque la nouvelle venue a déjà participé à l’émission de La grosse rigolade. Selon ses déclarations, Audrey aime la télévision. Aussi, elle est très heureuse d’avoir sa chance aux côtés de Cyril Hanouna. Surtout dans une émission avec une telle visibilité ! Dans la vie, la magnifique jeune femme est un mannequin très recherché et une actrice débutante. En tout cas, dès son apparition la jolie jeune femme a semblé créer l’émotion. Tous les regards étaient tournés sur elle sur le plateau. Aussi, sur les réseaux sociaux, la nouvelle a vite fait le tour.



Une petite nouvelle ce soir : Audrey Bouetté 😃 #TPMPWeekend pic.twitter.com/TBoKtIw2VG — TPMP (@TPMP) November 13, 2020

Après Kelly Vedovelli et Agathe Auproux , une nouvelle beauté dans TPMP



Avec plus de 345 000 followers, Audrey est une star sur la toile. Apparemment, les équipes de Cyril Hanouna la suivait déjà depuis longtemps sur Instagram. Alors, ils ont eu l’idée de proposer sa candidature au grand patron. Toujours à l’affût de nouveaux potentiels, le célèbre animateur n’a pas dû longtemps hésiter. Et à découvrir le visage de la jeune femme, on comprend mieux pourquoi. Immédiatement, les fans de TPMP ont réagi en très grand nombre. Et le compte Twitter de l’émission a littéralement été submergé ” La nouvelle chroniqueuse Audrey est magnifique Kelly elle peut aller se rhabiller “, “ Waow elle est magnifique “, ” c’est quoi son Instagram “, ” Trop jolie la nouvelle non “, ” C’est une très belle femme faut être honnête quand même “. D’autres internautes la comparent même à Kelly Vedovelli. Mais selon certains téléspectateurs, la belle ne serait là que pour faire monter l’audimat. En tout cas, il faut bien avouer que son physique généreux ne laisse personne indifférent.



Alors qui est réellement cette belle Audrey ? En vérité, elle s’appelle Audrey Bouetté. Et la jeune femme serait l’ancienne compagne de Julien Guirado. L’ancien candidat de téléréalité et la mannequin ont en effet eu une relation. Aujourd’hui, on n’en sait pas plus sur la situation de la jeune femme. Mais une chose est certaine, son arrivée dans TPMP a été très remarquée. Alors s’agit-il d’un passage éclair ? Ou d’une nouvelle chroniqueuse prête à s’installer pour longtemps ? L’avenir nous le dira… En tout cas, son premier passage chez Cyril Hanouna a véritablement fait l’effet d’une beauté !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🐯 AUDREY BOUETTÉ TIGER (@audreybouettetiger)