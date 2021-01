TPMP: Cyril Hanouna révèle les salaires des présentateurs de JT, Anne-Claire Coudray, Jean-Pierre Pernaut, Laurent Delahousse…

Dans son émission de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna évoque régulièrement les salaires perçus par les stars de la télévision. Ce mardi 5 janvier, l’animateur s’est intéressé au montant perçu par les présentateurs du journal télévisé. Et à ce petit jeu, Jean-Pierre Pernaut fait partie du haut du tableau. Mais Baba évoque également les salaires de Marie-Sophie Lacarrau et de Laurent Delahousse. LD People revient sur un sujet parfois polémique.

Cyril Hanouna : les salaires des stars du JT dévoilés

Une transparence totale

À l’instar des pays anglo-saxons, les Français sont parfois réticents à parler d’argent. Pourtant sur le plateau de Cyril Hanouna, le sujet est évoqué sans complexe. D’ailleurs, tous les chroniqueurs de l’émission ont déjà dévoilé combien ils touchent pour leurs prestations. Mais aujourd’hui l’animateur et producteur s’intéresse au statut des présentateurs de journaux télévisés. Il parle notamment du cas de Jean-Pierre Pernaut qui vient de céder la main il y a quelques semaines. Car le mari de Nathalie Marquay a longtemps été le présentateur le mieux payé du paysage audiovisuel français.

Selon certaines sources, Jean-Pierre Pernaut vient en effet de renoncer à 50 000 à 60 000 euros mensuellement. Mais il ne s’agit pas du plus gros montant versé par TF1 ces dernières années. Puisque Cyril Hanouna affirme que Claire Chazal percevait, elle ,en réalité plus de 120 000 euros par mois. Mais toutes les célébrités du JT ne sont pas logées à la même enseigne selon la chaîne qui les emploie. En effet, il existe de véritables disparités. LD People vous révèle donc les salaires des autres stars du JT.

Découvrez les salaires des stars des JT #TPMP pic.twitter.com/IdIQQ7aL41 — TPMP (@TPMP) January 5, 2021

TF1 en tête du peloton

Selon l’analyse de Cyril Hanouna, la première chaîne serait la plus généreuse avec ses célèbres présentateurs. Ainsi, Anne-Claire Coudray percevrait plus ou moins 30 000 euros pour la présentation de son journal. Alors que Gilles Bouleau tournerait aux environs des 5 à 10 000 euros de plus. Mais sur le service public, les montants n’atteignent pas de tels sommets. Ainsi, Marie-Sophie Lacarrau avait un salaire bien inférieur avant son transfert sur TF1. Pourtant, cela n’a pas pesé dans sa décision. En tout cas, c’est ce qu’elle déclarait est face au micro de Yann Barthès il y a quelques jours. ” Je n’ai même pas pensé au salaire. On m’a dit après combien je gagnerais, j’étais très contente, fin du deal “. Mais elle reconnaît qu’aujourd’hui elle va connaître un train de vie tout à fait différent.

Cependant, le chiffre exact n’a pas été annoncé. Quant à Laurent Delahousse toujours sur France Télévisions, il gagnerait plus ou moins 15 000 euros par mois. Alors que sur M6, Xavier de Moulins se verrait remettre un chèque de 14 000 euros pour la présentation de son 19h45 sur M6. On peut donc constater de grandes différences dans les comptes tenus par Cyril Hanouna. Mais sur le plateau de TPMP, Nicolas Pernikoff, l’un des chroniqueurs de l’émission, explique pourquoi de tels écarts. ” Sur le service public, vous avez un contrôleur d’État, qui dépend du ministère “. Donc la chaîne ne peut pas donner ce qu’elle veut à ses collaborateurs. Mais une fois de plus, concernant l’argent tout est relatif. Car il ne faut pas oublier que ces présentateurs de JT sont de véritables stars. Et en réalité ils toucheraient beaucoup moins que d’autres grandes figures de la télévision.