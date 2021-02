TPMP : Cyril Hanouna STOP complètement l’émission suite à une énorme bagarre en direct, c’était très chaud!

TPMP: Aujourd’hui, Cyril Hanouna est une des personnalités du paf les plus vues. La clef de son succès est sa capacité à créer du buzz. L’homme est souvent au cœur de polémiques. Chaque semaine, des affrontements et des clashs ont lieu sur le plateau de TPMP. LdPeople revient sur un clash mémorable.

Cyril Hanouna est un homme qui fait l’évènement. Il aime les controverses et les débats animés. En quelques années, c’est vraiment devenu sa marque de fabrique. Ce que les téléspectateurs aiment c’est la franchise des discours tenus par l’animateur comme par les chroniqueurs. L’émission TPMP. Cyril Hanouna dispose d’ailleurs d’une grande capacité à gérer les imprévus qui peuvent être nombreux.

Cyril Hanouna: Des polémiques nombreuses sur le plateau de TPMP

Les équipes de Cyril Hanouna sont toujours à l’affut des différents sujets d’actualité qui occasionne le buzz, c’est le cas par exemple des violences policières, de l’égalité entre hommes et femmes, de la place de la religion dans la société, de la liberté d’expression. Les sujets ne manquent pas.

Des élus acceptent de venir dans son programme Balance ton Post. Récemment Jean-Luc Mélenchon, chef du parti des Insoumis a accepté de se rendre sur le plateau de Cyril Hanouna. Il a accepté de débattre pendant plus de deux heures avec les journalistes et chroniqueurs présents sur place. Les débats ont été vifs sur le plateau.

En effet, la question du fonctionnement de la République, de l’attitude du dirigeant politique avec les médias. Jean-Luc Mélenchon avait refusé que le chroniqueur Eric Naulleau soit présent sur le plateau. Le dirigeant politique refusait d’avoir affaire à lui. Il dénonçait sa trop grande agressivité à son égard sur les réseaux sociaux.

Cyril Hanouna, un homme qui prend des risques

Cyril Hanouna est un homme qui va au contact et qui peut prendre des risques lorsque c’est nécessaire. En effet, l’émission qu’il présente est en direct, ce qui veut dire que les dérapages sont beaucoup plus probables. A la télévision, il y a de moins en moins d’émissions en direct. Les chaîne veulent maîtriser ce qui se passe sur le plateau. En effet, le CSA veille au respect des règles sur son plateau. Il y a quelques semaines, dans le cadre de l’émission « TPMP », une grosse controverse a éclaté concernant une manifestation qui aurait pu vraiment mal finir, comme les téléspectateurs ont pu le voir en direct. Les réactions sur les réseaux sociaux ont été très importante. Cet événement a été abondement commenté.

Une prise de parole sauvage

Tandis que dans le public, on a pu entendre énormément de bruit et en particulier des voix se faire entendre, soudain, on a pu voir un individu réclamer la parole durant quelques instants lors du direct sur C8. Face à cette situation, le présentateur de C8, Cyril Hanouna a décidé de passer le micro aux individus pour qu’ils fassent entendre leurs voix. Tout le monde était curieux de connaître la revendication de ces personnes. Hanouna décide d’accorder la parole au plus grand nombre, y compris lorsque ce n’était pas prévu.

TPMP : les téléspectateurs ahuris par la situation !

Les vigiles qui étaient là pour assurer la sécurité ont dû intervenir. Cyril Hanouna a pris des risques pour accorder la parole aux agitateurs. Le manifestant est venu pour pousser un coup de gueule au sujet de la situation des personnes qui travaillent dans l’événementiel, notamment dans la restauration. Ce que l’on appelle les extras. Ils travaillent de manière irrégulière habituellement mais la crise du Covid-19 les plonge dans une profonde détresse. Ils n’ont pas de ressources.

Les maîtres d’hôtel en colère

Cyril Hanouna a laissé la parole à ce professionnel et a expliqué que les vigiles ne font que leur travail en faisant régner l’ordre sur le plateau. De plus, de nombreuses corporations protestent en ce moment et tous ne peuvent pas s’exprimer librement. C’est parce que c’était en direct que cela a pu avoir lieu. D’ailleurs, plusieurs présentateurs ne veulent pas tourner en direct car c’est trop risqué et l’on s’expose à ce genre de situation. D’autres comme Thierry Ardisson ou Laurent Ruquier aiment cet exercice. Ce dernier anime On est en direct sur la chaîne France 2, le samedi soir. Il reçoit, chaque semaine des personnalités de la culture, de la mode et de chanson. C’est aujourd’hui un rendez-vous très suivi qui réalise de belles audiences.