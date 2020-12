TPMP: Danielle Moreau, chroniqueuse de 57 ans, pose sans vêtements, pour imiter Clara M

TPMP a fait les choses en grand pour la venue de Clara M. en plateau. La belle faisait la promotion de son nouveau calendrier osé. Pour lui faire honneur, les chroniqueurs de Cyril Hanouna ont décidé de se prêter à un jeu amusant. TPMP exposait alors, dans l’émission du 8 décembre dernier, quelques chroniqueurs qui imitaient les poses de Clara M. disponibles sur Instagram. Danielle Moreau, ancienne chroniqueuse pour Télématin qui a récemment rejoint TPMP se prêtait elle aussi à l’animation de la soirée. LDPeople vous propose de découvrir ces images savoureuses dans la suite de cette article.

TPMP met en scène des images d’Instagram qui vont rentrer dans l’Histoire

TPMP avait donc le plaisir d’accueillir Clara M. pour la promotion de son nouveau calendrier. Et pour faire tous les honneurs à son travail, les chroniqueurs de Cyril Hanouna ont tenté de lui ressembler. Pour se faire, perruques, petites tenues et accessoires étaient de rigueur. De quoi proposer une série d’images au public qui n’a pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux. En effet, les “fanzouzes” de l’animateur phare de C8 ne sont plus admis en plateau à cause des mesures sanitaires qui s’appliquent dans le pays. En attendant que cela soit possible, pas un jour ne passe sans que Cyril Hanouna affirme qu’ils manquent cruellement à l’ambiance de TPMP.

Toujours est-il que cela n’empêche pas l’animateur et sa bande de chroniqueurs à proposer un divertissement de qualité. Plus il y a de surprises et plus les rires emplissent le plateau et ont de chance de se transmettre chez le public, bien installé devant leurs écrans de télévision. Aussi, qu’importe le sujet, tout (ou presque) est prétexte à la rigolade. Clara M. aura donc su apprécier de voir les chroniqueurs tenter d’imiter ses publications Instagram. Benjamin Castaldi, Tiffany Bonvoisin, Mokhtar entre autres mais surtout Danielle Moreau se prêtent au jeu. Découvrant la chroniqueuse de 57 ans, c’est la surprise qui saisit le plateau de TPMP. Certains n’en reviennent pas qu’il s’agisse d’elle. Tant et si bien que Cyril Hanouna est contraint de préciser qu’évidemment il s’agit de Danielle Moreau et pas de sa mère. De quoi faire de nouveau hurler de rire la bande de chroniqueurs.

Le public est fan de la dérision de l’émission de C8, comme toujours

D’après les réactions des internautes, les fans de TPMP retiennent principalement que Tiffany Bonvoisin ne fait pas dans la parodie. En effet, ils sont nombreux à la trouver particulièrement en beauté. Et d’autres soulignent qu’ils auraient apprécier voir Kelly Vedovelli se prêter au jeu. Néanmoins, la mission des chroniqueurs de TPMP est accomplie haut la main. Clara M. a beaucoup ri de les voir enfiler ses tenues et la bande de Cyril Hanouna a prouvé qu’elle n’avait pas peur du ridicule.

Les chroniqueurs de TPMP ont encore une fois su faire de cette soirée un moment de rire et de détende savoureux. Danielle Moreau prouve également qu’elle a sa place dans le groupe de Cyril Hanouna. L’animateur a d’ailleurs souligné la trouver “magnifique”.