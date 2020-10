TPMP: les chroniqueurs vengés du Chocolat Gate grâce à Difool! Cyril Hanouna n’a rien vu arriver! (VIDÉO)

TPMP ou Touche pas à mon poste est une émission quotidienne, en direct. Sur C8 et avec une bande de chroniqueurs déjantés, Cyril Hanouna diverti des milliers de téléspectateurs. Ils sont tous prêts à débattre des sujets brûlants de l’actualité mais également à amuser la galerie. Notamment grâce à un procédé consistant à envoyer du chocolat “au canon”, en plein sur des volontaires mal informés. Les chroniqueurs de Cyril Hanouna sont nombreux a avoir subi les affres du Chocolat Gate. Mais grâce à Difool, ils ont eu leur revanche et c’est l’animateur qui goûte sa médecine.

TPMP renverse la vapeur pour l’anniversaire de Cyril Hanouna

TPMP aime surprendre et créer de l’inédit. Quoi de mieux alors pour célébrer l’anniversaire de Cyril Hanouna que de l’enduire de chocolat. Évidemment, l’animateur de Touche pas à mon poste ne se doutait pas qu’il allait passer de l’autre côté de ce jeu. Lui qui avait déjà fait subir le Chocolat Gate à nombreux de ses chroniqueurs, c’est son tour de se faire avoir. Et c’est grâce à la complicité de Difool que Cyril Hanouna ne l’a pas vu venir.

En effet, l’animateur était en train d’écouter plusieurs de ses fans chanter une chanson en son honneur. Touché par leur geste et pris par l’émotion, Cyril Hanouna n’imaginait pas qu’il allait être recouvert de chocolat. Mais TPMP a toujours des surprises en réserve. L’animateur peut donc ne pas être au courant de tout. Surtout pour le jour de son anniversaire.

Les internautes ont adoré voir l’animateur se faire surprendre de la sorte. D’autant qu’il s’est amusé à le faire plusieurs fois à ses chroniqueurs. Ce sont donc certainement eux les plus heureux de ce retournement de situation. En effet, l’animateur de TPMP est passé de l’autre côté de la blague du Chocolat Gate grâce à Difool. L’animateur phare de Skyrock a su mettre en confiance Cyril Hanouna et le placer juste sous le canon du piège, sans que ce dernier ne se doute de rien.

Une vanne qui a créé la surprise pour tout le monde

Les téléspectateurs se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour saluer l’efficacité de la vanne. Et également pour féliciter Cyril Hanouna de son contrôle. Car malgré le fait qu’il se retrouve couvert de chocolat, le jour de son anniversaire, en direct sur C8, il a explosé de rire et féliciter ceux qui ont su le piéger. L’animateur de TPMP aurait aussi pu se mettre en colère ou manifester de l’agacement suite à ce piège chocolaté. Mais au contraire, il est ravi de profiter lui aussi des vannes qu’ils fait subir à ses équipes.

Je my attendait tellement pas. Trop drôle. Cyril hanouna arrose de chocolat. En plus il l’a bien pris. 😘😘 — UNTO christelle (@ChristelleUnto) September 24, 2020

Ptdrrrrr Cyril Hanouna il s’est prit le chocolat dans la gueule mais vrm violent 😭 — yd🏴‍☠️ (@morayyyyyyy) September 23, 2020

Une revanche savoureuse pour les chroniqueurs de TPMP

Ce piège est finalement un cadeau pour toute l’équipe de TPMP. En effet, les chroniqueurs de Touche pas à mon poste sont vengés et Cyril Hanouna se fait surprendre par une farce qu’il aurait pu préparer lui-même. C’est donc même un hommage finalement. Et l’animateur de Touche pas à mon poste a suffisent de recul pour savoir apprécier cette vanne. Cyril Hanouna ne risque pas d’oublier comment son anniversaire a été célébré à l’antenne. Comme toujours, c’est avec beaucoup d’émotions qu’il tient à remercier tout le monde pour ce moment superbe. Conscient que ce qu’il vit n’est pas vraiment commun, l’animateur de TPMP prend régulièrement le temps de prendre du recul. Il remet sa vie en perspective et réalise la chance qu’il a de vivre de sa passion. Et également d’être entouré de personnes qu’il aime et qui l’aime.

Merci pour tous vos messages hier mes chéris! Le million pour mon anniv malgré la grosse actu d hier ça fait plaisir et merci @Difool qui est un mec génial! Je suis trop trop heureux ! Et comme je vous l ai dit hier en ce moment plus que jamais on doit tous être ensemble ❤️ — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) September 24, 2020

TPMP lui tient à cœur depuis plus de dix ans déjà. Et d’après les audiences, les équipes, les fans et les idées de la production, cela ne risque pas de s’arrêter de si tôt. Cyril Hanouna a certainement encore de belles surprises à partager avec ses fans. Comme le hashtag et le challenge qu’il vient de lancer sur les réseaux sociaux, “Protège ton pote”. Avec ses quelques mots bienveillants, l’animateur de TPMP, appelle ses fans et ses amis à faire passer un message simple. Il s’agit de fair en sorte d’appliquer les gestes barrières pour éviter un reconfinement.

Cyril Hanouna donne tout pour ses fans

Les amis de Cyril Hanouna, tout comme ses fans, se prennent rapidement au jeu et inondent les réseaux sociaux de gestes de karaté visant à délimiter les distances réglementaires afin de respecter le protocole sanitaire. En effet, TPMP s’engage dans la lutte contre la probation du virus. L’animateur comme les membres de son équipe aimeraient pouvoir envisager l’avenir sans la menace d’un reconfinement. Mais pour l’heure, rien ne garanti que nous puissions encore l’éviter. En revanche, tout le monde est prêt à y mettre du sien pour appliquer les gestes barrières de façon stricte. Pour beaucoup, envisager un reconfinement c’est une situation qui n’est absolument pas viable. Et Cyril Hanouna souhaite faire son possible pour protéger ses “petites chéries”, ses fans.