TPMP : énorme malaise entre Thomas Dutronc, Hanouna et ses chroniqueurs remis à leur place comme jamais

TPMP continue de captiver une bonne partie du public. Depuis plus de 10 ans d’antenne, avec une fréquence quotidienne de diffusion et le tout en direct, c’est assez exceptionnel. Cyril Hanouna mise sur son énergie et sa répartie d’enfer pour que la Darka poursuive son règne. Les chroniqueurs de TPMP sont à bonne école avec cet animateur. Ils sont donc tout aussi déjantés que lui. Mais les invités en plateau n’ont pas forcément l’habitude d’une ambiance si animée. Les vannes fusent et les dérapages ne sont pas toujours contrôlés. C’est ce que Thomas Dutronc, le chanteur et guitariste va justement faire. Il va se permettre de faire une remarque sur une blague de TPMP qu’il juge de mauvais goût. De quoi installer un malaise immédiat en plateau.

TPMP dérape et c’est Thomas Dutronc qui rappelle l’émission à l’ordre

TPMP sait faire de ses soirées des moments cultes. Les fans ne regrettent jamais d’allumer C8 pour se détendre et se déconnecter de leurs quotidiens. C’est le pari que fait Cyril Hanouna tous les soirs, ou presque, divertir son public en lui apportant de la bonne humeur en barre à travers son écran de télévision. Mais parfois, dans des élans de blagues et emportés par l’ambiance, les propos de Cyril Hanouna ou des chroniqueurs peuvent aller trop loin. Les fans de TPMP savent faire la part des choses et reconnaître des dérapages lorsqu’il y en a. Mais pour les invités en plateau, c’est tout de même un autre son de cloche. Aussi lorsque Thomas Dutronc va se sentir mal à l’aise avec une des vannes de l’animateur de TPMP, il va le faire savoir. De quoi jeter un froid quelques instant sur le plateau.

Mais évidemment, Cyril Hanouna et sa répartie légendaire vont savoir réagir pour relancer la machine de la Darka. Thomas Dutronc faisait une réflexion que l’animateur a trouvé justifiée et on n’y les y reprendra plus. Finalement c’est encore une soirée mémorable pour TPMP.

Un jeu anodin et bon enfant qui se termine mal

Thomas Dutronc était invité sur C8 pour promouvoir un événement caritatif et musical, le Psychodon. Il avait lieu le 6 octobre à l’Olympia. L’association, parrainée par Yannick Noah, a pour objectif d’appeler aux dons pour la recherche sur les maladies psychiques. Mais le chanteur n’aura pas échappé aux questions des chroniqueurs et de Cyril Hanouna à propos de son père. En effet, Thomas Dutronc est le fils de Jacques Dutronc et de Françoise Hardy. Deux grandes figures de la chanson française. L’occasion était donc parfaite pour que TPMP sorte son questionnaire spécial à propos des enfants des célébrités. Thomas Dutronc se prête au jeu et l’ambiance est parfaite jusqu’à la vanne de trop, celle qui va fair déraper l’ambiance en plateau.

En effet, les questions s’enchaînaient dans la bonne humeur. Le chanteur parvenait à répondre en trouvant les enfants de stars que Cyril Hanouna décrivait avec humour. Mais une question n’avait rien à faire dans les fiches selon Thomas Dutronc. Et le plateau de TPMP sera forcé de le reconnaître. Car il s’agissait de trouver qui était le père d’un jeune homme que personne n’avait encore jamais vu. L’enjeu était de taille car Cyril Hanouna promettait un cadeau pour celui ou celle qui trouverait la réponse. Les chroniqueurs et les invités de TPMP ont cherché la bonne réponse sans succès. Et c’est à l’annonce de la réponse qu’un silence gêné s’est installé.

TPMP va parfois un peu trop loin sous couvert d’un humour provocateur

La réponse attendue était donc “le fils d’Oussama Ben Laden”. Lorsque la réponse retentit, le public lâche une salve d’applaudissements retenue, teintée de honte. Thomas Dutronc réagit alors en indiquant qu’il était dommage d’applaudir un tel personnage, même dans un jeu bon enfant. De quoi saupoudrer l’ambiance gênante d’une touche glaciale. Cyril Hanouna ne pouvait pas le contredire, de même que les chroniqueurs de TPMP. De quoi calmer tout le monde et plonger le plateau dans un malaise palpable.

Heureusement, le talent d’animateur de Cyril Hanouna va vite remettre de la bonne humeur par dessus ce malaise. Et les téléspectateurs ne retiendront que peu de temps ce moment maladroit. TPMP va de l’avant et prend en compte les remarques et les critiques constructives de ses fans. C’est peut-être d’ailleurs l’ingrédient secret de son succès et de sa longévité. En effet, Cyril Hanouna, tout comme les chroniqueurs de TPMP, n’ont qu’une seule idée en tête : divertir leurs téléspectateurs. Et les réactions des fans ne sont pas font pas attendre sur les réseaux sociaux. À coup sûr, TPMP ne se permettra pas de refaire ce genre de vanne vraiment limite.

Les téléspectateurs réagissent vivement sur la Toile

Non mais sans deconné le fils de ben Laden il n’y a que chez hanouna que l’on voit ça une honte comment Thomas étais gêner quel honte — domingues emmanuel (@dominguesemman1) October 5, 2020

Bravo @ThomasDutronc pour votre réaction dans @TPMP

Quel est l’intérêt de diffuser la photo du fils de Ben Laden ????? — Trilli (@Trilli2912) October 5, 2020

#TPMP

De très mauvais goût le fils de avec le fils de Ben Laden , On pouvait nettement s’en passer , Thomas Dutronc a relevé la faute de goût !!!!!On se demande comment les programmes sont élaborés et si ils réfléchissent un peu !!!!! — tartourbetty (@tartourbetty) October 5, 2020

Malaise TV Hanouna présente le fils Ben Laden !!!Ouah la bourde !!! — dandan 49 (@49Dandan) October 5, 2020

Si l’émission n’avait pas été en direct, il est certain que Cyril Hanouna se serait passé de cette vanne. Ce sujet est bien trop sensible pour ne pas susciter de vives réactions négatives. Thomas Dutronc est salué sur la Toile pour son intervention. Et les fans de TPMP n’hésitent donc pas à rappeler l’animateur à l’ordre. Des messages que Cyril Hanouna ne manquera pas de prendre ne compte pour la suite.