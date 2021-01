TPMP: Énorme tensions sur le plateau, Benjamin Castaldi explose! Il clashe un invité

Benjamin Castaldi est hors de lui. En effet, le chroniqueur est véritablement sorti de ses gonds sur le plateau de Touche pas à mon poste. Cyril Hanouna avait effectivement décidé d’évoquer le cas de Yuriy ; ce jeune homme tabassé par une horde d’agresseurs il y a quelques jours. Sur le plateau, la tension est donc véritablement montée entre les intervenants. Au point que Benjamin Castaldi n’a pu maîtriser sa colère. LD People vous révèle les détails de ce véritable pétage de plomb.

Touche pas à mon poste : Benjamin Castaldi, furieux

L’affaire Yuriy évoquée sur le plateau

Cyril Hanouna, ses chroniqueurs et bien évidemment Benjamin Castaldi avaient décidé de mettre à la une l’une des affaires les plus sordides parues dans la presse ces derniers jours. En effet, Yuriy, un adolescent de 15 ans, a été laissé pour mort lors d’une violente agression à Paris. Plusieurs mineurs se sont véritablement acharnés sur lui. Les assaillants ont même utilisé un marteau pour lui fracasser le crâne. Miraculeusement, le jeune homme n’a pas succombé à ses blessures. Pourtant, il est dans un état grave. Il souffre notamment de multiple fractures crâniennes. Il a également dû récemment être opéré atteint de tenter de sauver ses yeux.

Ces faits d’une extrême gravité ont véritablement choqué l’opinion publique. Dès lors, toute l’équipe de Touche pas à mon poste revenait ce jeudi 28 janvier sur ce véritable lynchage. Mais un autre sujet a également été évoqué. Ainsi, Cyril Hanouna avait invité Benjamin Amar représentant de la CGT. Celui-ci a fait d’ailleurs des révélations sur la mère de Yuriy qui serait dans le collimateur des services judiciaires pour une toute autre raison. De toute évidence, cette intervention n’était pas du tout du goût de Benjamin Castaldi !

Échange tendu entre Benjamin Castaldi et Benjamin Amar, représentant de la CGT, au sujet de l’affaire Yuriy #TPMP pic.twitter.com/mdwNzVJmOQ — TPMP (@TPMP) January 28, 2021

Des faits bien distincts

Dans un premier temps, Benjamin Castaldi écoute passivement les révélations faites par l’invité du jour. En effet, ce dernier explique que la mère de Yuriy est impliquée dans une affaire de travail dissimulé. Mais pour le chroniqueur de Cyril Hanouna s’en est visiblement trop. Il lui semble totalement inadmissible de mélanger les deux histoires. Car le véritable sujet, c’est l’agression qu’a subie le jeune Yuriy. » Y’a un môme qui s’est fait tabasser et on vient nous expliquer un truc qui est effectivement très grave, à ce moment-là. Je trouve ça scandaleux. Ça me révolte votre publicité que vous faites maintenant « . L’ancienne gloire de TF1 a de plus en plus de mal à garder son calme.

Durant un long moment, Benjamin Castaldi hurle véritablement sur le plateau de Touche pas à mon poste. Il empêche même son interlocuteur d’intervenir en vociférant littéralement. Même Cyril Hanouna est obligé d’intervenir. Ainsi, le présentateur demande à son ami de se calmer. Mais malgré cette requête, il faudra de longues minutes afin que Benjamin Castaldi arrive finalement à se maîtriser. Car pour lui, cette intervention du représentant syndical est totalement inappropriée. Pire, il suspecte même l’invité d’avoir voulu se faire de la publicité grâce à une histoire sordide. En tout cas, cette séquence a véritablement marqué les esprits. Mais au vu des très nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, la majorité du public semblait pourtant donner raison à Benjamin Castaldi et à sa véritable indignation.