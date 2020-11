TPMP : Gilles Verdez dévoile les messages Chocs, entre Sylvie Tellier et Geneviève de Fontenay

Dans l’émission TPMP de ce 10 novembre, Gilles Verdez a fait des déclarations chocs sur le plateau. En effet, le chroniqueur de Cyril Hanouna a dévoilé le contenu d’un message envoyé par Sylvie Tellier. De plus, la destinataire n’était pas n’importe qui. Puisqu’il s’agit de Geneviève de Fontenay avec laquelle l’actuelle patronne des Miss France est en conflit depuis plusieurs années.

Sylvie Tellier, une déclaration fracassante

Miss France, le concours fête ses 100 ans cette année

Dans l’émission Touche pas à mon poste, le célèbre concours de beauté est régulièrement au cœur des débats. D’ailleurs, les chroniqueurs évoquent souvent la jolie Sylvie Tellier. Notamment, Jean-Pascal Lacoste qui est le beau-frère de la directrice du Comité Miss France. Mais il n’hésite pas à régulièrement dézinguer la sœur de sa compagne. Car de toute évidence, les deux célébrités seraient loin d’être très proches dans la vie. Pourtant, aujourd’hui, c’est un autre chroniqueur qui s’empare du sujet. En effet, Gilles Verdez, très au courant du concours de beauté, a révélé quelques indiscrétions.

Dans cette émission, Cyril Hanouna souhaite simplement savoir s’il faut annuler le concours Miss France cette année. Et pour cause, la pandémie de covid-19 fait rage. Donc la question se pose. Dans cette affaire, les avis restent vraiment partagés. Car, Il y a d’un côté les plus prudents. Et de l’autre, les fans de l’élection déçus d’envisager l’éventualité d’une annulation. Alors que faire ? Le célèbre présentateur de C8 a simplement demandé l’avis des téléspectateurs, mais aussi de ses chroniqueurs. Alors, Gilles Verdez a immédiatement saisi l’occasion. Et il a profité de la parole qui lui était donnée, pour évoquer la tension entre Sylvie Tellier et Geneviève de Fontenay.

.@gillesverdez dévoile des infos sur le déroulement du concours Miss France #TPMP pic.twitter.com/4MPXCfY4p0 — TPMP (@TPMP) November 10, 2020

Gilles Verdez dévoile un clash entre les deux responsables ” Miss France

Pourtant, Sylvie Tellier a eu des mots plutôt flatteurs à l’attention de celle qui l’a précédée. Dans un ouvrage publié le 5 novembre dernier, elle s’adresse directement à Geneviève de Fontenay. ” Cette année nous célébrons les 100 ans des concours de beauté en France. Une institution Miss France qui n’aurait pas cette place en 2020 si vous et votre compagnon Louis ne lui aviez pas dédié votre vie “. En réalité, il s’agit donc d’un bel hommage. Mieux, on peut même parler d’un véritable éloge !

Alors, pourquoi Gilles Verdez parle-t-il d’attaques et de tensions ? Selon le chroniqueur, il ne s’agit que d’une parade, d’une façade. En effet, la relation entre les deux femmes est toute autre. D’ailleurs, il affirme avoir connaissance d’un message d’un genre bien différent. Afin d’étayer son propos, il livre un autre texte écrit par Sylvie Tellier. Selon lui, c’est assez édifiant ! ” C’est vous qui êtes partie en claquant la porte ! Alors arrêtez d’essayer de me donner des leçons et encore moins de m’insulter ! Vous avez dépassé les bornes ! (…) Je me rends compte que vous êtes une personne méchante qui ne vit que dans la rancœur “. Pour Gilles Verdez, nous sommes ici en pleine ” hypocrisie “. Mais de son côté Geneviève de Fontenay n’hésite pas à également s’en prendre à Sylvie Tellier. Pour preuve, elle accuse littéralement l’ancienne miss France, de tricherie lors de son sacre en 2002. Décidément, l’ambiance semble régner ente les deux femmes !

Pourtant, ces tensions ne sauraient effacer l’essentiel. C’est-à-dire le cœur du sujet : l’élection de Miss France 2021. Et d’ailleurs, les fans du programme attendent avec impatience de connaître la nouvelle lauréate. Avec ou sans public, le show annuel rencontrera certainement un grand succès.