TPMP: Gros clash et violent accrochage entre Magali Berdah et Emilie Lopez au sujet du couvre-feu

Les deux chroniqueuses de C8, Magali Berdah et Émilie Lopez, ont connu un véritable clash dans Touche pas à mon poste. Ce vendredi 23 octobre, TPMP Week-end était exceptionnellement présenté par Bernard Montiel. En l’absence de Valérie Benaïm, l’ancienne star de TF1 était en charge du programme. Parmi tous les sujets évoqués ce soir-là, la question du couvre-feu à 21 h a été soulevée. Visiblement, les avis étaient fortement divergents sur le plateau. Car que ce soit dans la rue ou à la télévision, cette décision est au cœur de beaucoup de polémiques.

Si la pandémie de covid-19 continue de s’étendre, certains reprochent au Gouvernement d’avoir pris des mesures incohérentes. Parmi toutes les décisions des ministres, le couvre-feu fait partie des mesures les plus critiquées. Quelques irréductibles ont d’ailleurs décidé de braver les interdits. Malgré le risque d’encourir une amende salée, des Français ont été aperçus dans les rues en dehors des heures légales. Bernard Montiel a donc eu l’idée d’interroger ses chroniqueurs au sujet de ces personnes ne respectant pas l’interdiction de sortie.

TPMP

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, les opinions étaient bien tranchées. La première à donner son avis a été Magali Berdah. La jeune femme se montrait solidaire avec les personnes ne respectant pas le couvre-feu. Car pour elle, il s’agit de montrer sa désapprobation avec les mesures gouvernementales. L’amie de Nabilla affirme en effet que cette décision va avoir de graves conséquences sur plusieurs sphères d’activités, comme notamment la restauration. Certains Français n’auraient donc pas le choix que de transgresser la loi. Mais son avis n’était pas partagé par tous, sur le plateau de C8. En effet, Émilie Lopez a sauté sur l’occasion pour donner un avis diamétralement opposé.

Il n’est pas question pour elle de faire preuve d’incivilité. Et le couvre-feu doit être respecté à la lettre. ” Leurs excuses à tous ces trous du c** c’est de dire ‘ma liberté ‘, mais ta liberté quand t’es au fond du cercueil elle est où ? ” a balancé la chroniqueuse très remontée. Mais Magali Berdah a immédiatement voulu apporter quelques précisions, ” Je ne parle pas de ceux qui font exprès pour de la rébellion débile, je parle de la majorité des Français qui souffrent aussi et tu peux te mettre à leur place ” a-t-elle souhaité préciser. Le débat était donc particulièrement très houleux sur le plateau de Touche pas à mon poste. Bernard Montiel a donc fait tout son possible pour calmer l’ambiance durant la coupure publicitaire. De retour à l’antenne, les esprits dans un premier temps échauffés s’étaient visiblement calmés.

Cette décision de couvre-feu continue donc d’alimenter tous les débats. Que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télévision, ou encore dans la sphère privée, cette mesure est loin de faire l’unanimité. Mais le président Emmanuel Macron a affirmé lors de sa dernière déclaration ne pas avoir d’autres options possibles. Le gouvernement souhaite ne pas avoir recours à un confinement général. Il prétend tenter toutes les solutions possibles avant d’imaginer une nouvelle quarantaine sur tout l’hexagone. Ce débat aura en tout cas échauffé les esprits dans Touche pas à mon poste.