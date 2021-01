TPMP: Grosse polémique sur le plateau de Cyril Hanouna, C8 perd très gros…

Ce mardi 12 janvier 2021, Touche pas à mon poste a évoqué un sujet qui crée véritablement le buzz. En effet, la bagarre entre les candidats des Anges et le maire de l’île de la Réunion fait la une des médias depuis quelques jours. Cyril Hanouna a donc décidé d’évoquer le sujet qui suscite véritablement l’événement dans le monde des médias. Mais dans cette affaire, il existe deux versions. LD People tente de faire toute la lumière dans ce dossier.

Cyril Hanouna : le gros “ doss ” du jour sur C8

La polémique autour des Anges

Sur le plateau de TPMP, Cyril Hanouna a décidé d’évoquer l’un des sujets les plus suivis de ces derniers jours. Car les coups échangés entre le maire de Saint-André de la Réunion et les candidats des Anges ne cessent de faire les gros titres des journaux. Pour rappel, les participants de l’émission de téléréalité sont accusés d’avoir porté des coups sur l’élu local et sur sa famille. Toute l’histoire aurait démarré à cause de photos prises par les habitants de l’île. Mais les événements ont rapidement dégénéré jusqu’à en venir aux mains.

Cependant, deux versions s’opposent dans cette histoire. Cyril Hanouna a donc décidé d’évoquer le sujet sur C8. Car les conséquences pourraient être graves, voire catastrophiques pour NRJ12 et la production de l’émission. Dès lors, toutes les attentions sont portées sur ce dossier hyper brûlant. Même certains politiciens s’en sont mêlés en demandant que les supposés agresseurs soient lourdement condamnés. Mais tout le monde ne semble pas d’accord sur le déroulement des événements. LD People vous explique tout.

Des insultes et des coups

Cyril Hanouna revient donc sur cette histoire étonnante. Sur le plateau, Raphaël Pépin un des candidats des Anges est, en effet, venu expliquer la situation exacte. ” La jeune fille qui fait partie de la production a demandé que les photos et vidéos qu’ils avaient prises ne soient pas diffusées sur les réseaux sociaux (…). Le maire et sa femme auraient répondu : ‘ Ici, tu n’es pas chez toi et si on veut les diffuser, on est chez nous “. Selon le témoin de Cyril Hanouna, les participants aux Anges n’auraient pas eu de gestes agressifs. Mais le fils du maire se serait montré très belliqueux. Au point qu’il aurait lui-même porté les premiers coups. Les autorités locales ont donc ouvert une enquête sur les faits décrits dans l’émission et dans la presse. Alors qui a raison et qui a tort ? Et qui s’est montré violent ?

À ce stade de l’enquête et des témoignages, il est difficile d’apporter toute la clarté sur cette affaire. Pourtant, Cyril Hanouna a voulu donner la parole à l’un des représentants des Anges. En tout cas, cette véritable échauffourée aura véritablement créé la polémique. Et aussi intéressée un grand nombre de téléspectateurs de C8. Cyril Hanouna a d’ailleurs bien besoin de ses fans en cette période compliquée. En effet, les audiences de TPMP connaissent un ralentissement notable. Le nombre d’aficionados de l’émission est en recul de 0,9 point par rapport aux records de ces derniers jours.