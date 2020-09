TPMP : Isabelle Morini-Bosc la remplaçante de Cyril Hanouna, se fait dézinguer par les internautes

Isabelle Morini-Bosc a remplacé Cyril Hanouna, ce 28 septembre, aux commandes de TPMP. Les fidèles au programme n’ont d’ailleurs pas beaucoup apprécié cette remplaçante et les téléspectateurs de C8 l‘ont fait savoir sur les réseaux sociaux.

Sur C8, l’animateur est comme toujours omniprésent depuis la rentrée, il avait d’ailleurs promis à ses fans plus de direct, et pas moins de trois programmes en direct : le jeu télévisé A prendre ou à laisser, le talk-show Touche pas à mon poste et le programme de débats Balance ton post.

Celui qu’on surnomme Baba avait décidé de passer en quotidienne Balance ton post, et est finalement revenu sur sa décision avec une diffusion hebdomadaire, tous les jeudis.

Touche pas à mon poste

L ‘heureux papa de Lino et Bianca reste d’ailleurs beaucoup à l’antenne ce qui ravit ses fidèles téléspectacteurs.

#tpmp avec Isabelle Morini-Bosc c’est un autre délire 😂😭😭 pic.twitter.com/GjOBwaM1VW — Lana Del Hess (@ouimagateeee) September 28, 2020

Mais ces derniers ont eu une mauvaise surprise ce lundi 28 septembre car ce n’est pas Cyril Hanouna qui était aux commandes de TPMP ! L’animateur s’est expliqué sur Twitter : « Mes petites beautés! Je vais rentrer en Yom Kippour et j’ai pas mal de choses à me faire pardonner. Vous allez me manquer et je serai de retour mardi à 18h10 ! Je vous laisse entre de bonnes mains avec toute l’équipe ! », a-t-il commenté.

La fête juive en question est très importante à ces yeux et Cyril Hanouna doit donc laisser les rênes de son émission.

Mais le trublion de PAF n’aurait pas eu la force d’animer une telle émission avec la même énergie que d’habitude puisque durant Yom Kippour, il faut jeuner durant 25 heures.

Mais les plus fidèles au programme sont habitués à voir Cyril Hanouna déserter de temps en temps le talk-show. Pas de quoi les perturber donc, sauf lorsqu’un chroniqueur inhabituel le remplace. Et là l’annonce d’Isabelle Morini-Bosc pour venir présenter l’émission é fait grincer des dents sur la toile …

Habituellement chroniqueuse, elle a pris le relais de celui qu’on appelle Baba et cela n’a pas vraiment plus aux fans du présentateur mythique et aussi décrié de C8.

« Je fais l’impasse elle ne mérite pas d’être assise à la table », « Bon, on va zapper aujourd’hui », « Ça sera sans moi ! », peut)on lire ou encore « On dirait qu’Hanouna veut s’aborder l’émission », « C’est un autre délire », « Malaise TV », et même « Elle est nulle en animation », lit-on également en commentaires. Ou encore « C’était nul avec Isabelle. Je n’ai même pas regardé tpmp. #tpmp. au secours… on est lundi et je suis déjà en rassrah totale avec Isabelle. Je l’adore mais à la présentation c’est pas possible. René où es tu ???? Il est grand temps que ce #TPMP se termine… Isabelle subit l’émission, ça en est pénible à regarder… » pouvait-on lire de la part d’autres haters …

Des infos plus qu’outrageantes pour la chroniqueuse d’un soir …

Mais les fanzouzes peuvent être rassurés puisque Cyril Hanouna a présenté Touche pas à mon poste dès le mardi 29.