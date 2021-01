TPMP: Jean-Pascal Lacoste toujours en guerre contre Cyril Hanouna? Les internautes en sont persuadés et pourtant…

Jean-Pascal Lacoste apparaît moins souvent sur le plateau de “Touche pas à mon poste”. Mais a-t-il pour autant coupé les ponts avec Cyril Hanouna? Pour de nombreux internautes, c’est évident. Mais pas pour le principal intéressé qui tient à remettre les pendules à l’heure !

Jean-Pascal Lacoste a-t-il été mis sur la touche par Cyril Hanouna ? De nombreux internautes ont développé cette thèse sur le compte Instagram de l’ex-candidat de la Star Academy. Le trublion de C8 l’aurait délaissé depuis qu’il se serait rapproché de Sylvie Tellier, qui n’est autre que la demi-sœur de la compagne de Jean-Pascal Lacoste.

“On ne te voit pas souvent dans TPMP depuis que le Hanouna est devenu cul et chemise avec la Tellier”, “Tu ouvres un peu trop souvent ta gueule chez Hanouna contre ta belle-sœur, est-ce que tu as compris hier soir que celui-ci ménage toujours la chèvre et le chou…. c’est le faux-cul par excellence. Maintenant ferme-la car tu fais le buzz sur ce qu’il souhaite mais tu resteras toujours le perdant dans son émission”, “Il a été très faux cul hier avec ta belle-soeur ! Il n’avait pas en faire des tonnes de ‘je t’aime ! On t’adore !!’ par respect pour toi !”, “JP, hier, avec Sylvie Tellier, il a un peu fait cul sur pointe, non ?”, peut-on lire en effet parmi les (très) nombreux commentaires qui ont fleuri sur son dernier post, en date du 8 janvier 2021.

Malgré les horreurs qu’il a pu lire sur son compte, Jean-Pascal Lacoste a gardé son sang-froid. Il a simplement tenu à rappeler qu’il s’entendait toujours très bien avec Baba. “C’est mon pote et un mec très bien @cyrilhanouna”, a-t-il rétorqué à ses détracteurs. Espérons que le message soit assez clair !

Invité le 4 janvier sur Non Stop People, Jean-Pascal Lacoste s’est confié à Evelyne Thomas au sujet de son papa, disparu en 2005. D’après le chroniqueur, la Star Academy aurait pu avoir un impact indirect sur son décès.

“Je pense que la Star Academy, c’est aussi ce qui l’a foutu un peu en l’air parce que pour des parents, c’est très dur à vivre, a-t-il en effet expliqué. Ça a été très dur pour eux. Je voyais souvent ma mère pleurer parce qu’on a les gens qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas. Donc ils vont voir mes parents en disant : ‘Oui ton fils, ceci, cela’. C’est très dur pour des parents”.

Et de poursuivre : “Mon père, il est un peu comme moi : ‘J’en ai rien à foutre de ce que vous pensez’. Mais au fond de lui, ça a été dur. Et quand tout s’est mis en place, il est parti en étant serein, on va dire”, a-t-il tenu à ajouter.