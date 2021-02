TPMP: Jimmy Mohamed met à mal un autre invité après Francis Lalanne

TPMP ou Touche pas à mon poste fait les choux gras des médias en ligne. En effet, les chroniqueurs de Cyril Hanouna ne manquent pas une occasion de faire le buzz. C’est à propos de l’intervention de Jimmy Mohamed ce 11 février que votre magazine LDPeople vous interpelle. En effet, après avoir « humilié » Francis Lalanne, le chroniqueur de TPMP remet le couvert avec un nouvel invité. Le thème du débat, le complotisme, n’a pas aidé à apaiser les tensions…

TPMP navigue au cœur des sujets les plus tendus du moment

TPMP est toujours en train de surfer sur les dernières news. Mais seulement celles qui font débat, qui créent polémiques ou qui sont tout juste à la limite de ce dont les chaînes de télévision osent parler. Parfois c’est une très bonne chose de faire en sorte que tous les sujets soient abordés et débattus. D’autant que TPMP met un point d’honneur à consulter le public pour sonder l’opinion de ses téléspectateurs. Mais parfois, les thèmes abordés sont critiqués même par les fans de TPMP. En effet, donner de la visibilité à des sujets trop « limites » peuvent donner l’impression que Cyril Hanouna et ses équipes cherchent justement à faire des histories.

Malgré cette réputation qui précède l’émission, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs restent engagés dans leur mission principale qui est de divertir leur public. Pour cela, ils ne lésinent pas sur les moyens pour enflammer les débats en plateau donc. Ce 11 février dernier, TPMP recevait l’avocat Carlo Alberto Frusa, opposé aux masques, aux vaccins et prêt à attaquer l’Etat en justice pour limitation des libertés des citoyens. Pas étonnant donc que les chroniqueurs sortent de leurs gonds devant les propos de ce personnage. Et surtout Jimmy Mohamed puisqu’il est justement médecin.

Une réaction logique ou trop peu modérée ?

La dernière fois, il s’emportait contre Francis Lalanne qui affirmait ne pas porter de masques lorsqu’il était en extérieur. Et à présent, il s’emporte contre cet avocat qui véhicule des idées terribles. En effet, si tout le monde suit son exemple, les hôpitaux vont craquer. Le chroniqueur de TPMP lui rentre donc dedans pour pousser le public à choisir un camp et le bon. En effet, il invite Carlo Alberto Frusa à le suivre, sans masques, dans un service hospitalier dédié aux soins Covid. Sur le terrain des hôpitaux, Jimmy Mohamed est persuadé que l’avocat changera immédiatement de discours.

Evidemment, TPMP peut parfois avoir mauvaise presse puisque l’émission enchaîne les buzz. Mais sur ce thème, LDPeople est bien obligé de se ranger du côté de Jimmy Mohamed. Le chroniqueur de TPMP a bien mouché l’avocat. Il ajoutait ainsi : « vous allez apprendre deux choses, la première c’est l’humilité et la deuxième c’est qu’il faut porter un masque ». Il s’exclame : « vous faites énormément de mal dans l’esprit des gens ». Ou encore plus violemment « je vous invite à faire des études ». Pour le chroniqueur de TPMP, les arguments de l’avocat ne tiennent pas la route et ne sont basés sur aucun fondement rationnel. En revanche, pas certain que cela pallie beaucoup aux fans de TPMP qui sont partisans du débat plutôt que de leurs clôtures.