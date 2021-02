TPMP: Kelly Vedovelli est violemment attaquée par ses fans sur ses propos, elle s’acharne contre les « hypocrites écervelés »

Kelly Vedovelli en a marre. En effet, la célèbre chroniqueuse de Touche pas à mon poste hausse le ton sur les réseaux sociaux. La jolie blonde demande aux jaloux » hypocrites écervelés « de se calmer. À l’origine de cette histoire, il y a l’intervention de la jeune femme ce jeudi 28 janvier en direct sur C8. Car après avoir donné son avis sur le nouveau challenge de TikTok, Kelly Vedovelli s’est attirée les foudres de certains téléspectateurs. LD people revient sur cette histoire.

Kelly Vedovelli : des téléspectateurs font appel au CSA

Un avis très polémique

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna avait décidé d’évoquer Le Silhouette Challenge. En effet, ce nouveau défi, lancé sur TikTok, semble faire fureur auprès des jeunes. Mais alors en quoi consiste-t-il exactement ? Les utilisateurs de la célèbre application doivent se mettre en scène sans vêtements. Ils doivent réaliser des visuels sur un fond rouge sans aucun vêtement. Seule, leur silhouette est visible. Dès lors, toute l’équipe de Touche pas à mon poste se posait la question de la dangerosité de cette nouvelle mode. Comme tous les autres chroniqueurs, Kelly Vedovelli donne son avis.

Et pour elle, son opinion est claire. En effet, elle préfère que les jeunes apparaissent de cette manière sur les réseaux sociaux plutôt que d’aller beaucoup plus loin, voire d’en montrer beaucoup trop. Selon Kelly Vedovelli, c’est donc un moindre mal. Mais son avis est loin d’être partagé par toutes les personnes présentes sur le plateau. Ainsi, Tiffany Bonvoisin évoque un véritable danger. LD People revient sur ce très vif échange et sur les conséquences sur les réseaux sociaux.

Des téléspectateurs mécontents

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, la tension est à son comble. Car l’intervention de Kelly Vedovelli est loin de passer inaperçue. D’ailleurs, certains de ses collègues lui ont immédiatement fait savoir. Selon eux, cette nouvelle mode sur TikTok invite véritablement les jeunes à se dévoiler. Pour eux, c’est un véritable encouragement à se mettre dans une situation périlleuse. Mais finalement, le débat a pu poursuivre et les choses se sont calmées. Mais Kelly Vedovelli a par la suite été l’objet d’un grand nombre de remarques négatives de la part des internautes. Certains demandent même au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel de condamner fermement ses propos. En effet, il s’agirait selon eux d’une incitation à une certaine légèreté.

Les followers parlent donc d’une intervention d’une extrême gravité. Pourtant, Kelly Vedovelli n’en démord pas. Selon elle, sa phrase a été mal comprise et mal interprétée. Elle demande ainsi aux internautes de réécouter ses mots. À aucun moment, elle n’affirme trouver cela bien. Mais elle préfère cette méthode à d’autres beaucoup plus dangereuses. Sur son compte Instagram, la chroniqueuse de TPMP rappelle qu’il s’agit d’un débat. Kelly Vedovelli demande donc à cette » bande d’hypocrites écervelés accros à Twitter « de rester modérée. » OMG les intelligents, merci d’être là et de comprendre mes propos et sens des phrases (d’accord ou pas. Vive le débat)… L’avis du reste, je m’en balance à fond « . Visiblement, Kelly Vedovelli est bien décidée de ne pas se laisser faire. En tout cas, personne ne pourra lui reprocher de manquer de franchise.

Mais c’est vraiment une putain d’idiote @kelly_vedovelli !!! Arrête d’encourager les jeunes à se mettre à poil punaise !!! Mais t’es complètement C….. c’est super dangereux, idiote va ! C’est a cause des gens comme toi ke les lois sur le consentement sexuel à 13a passe ! — Jo’ (@FerrazJoseph) January 28, 2021

@csaudiovisuel allez vous condamner les propos de @kelly_vedovelli tenues hier sur le plateau de @tpmp faisant la promotion de la nudité auprès des jeunes filles sur tiktok ? Elle dit qu’elle préfère voir des jeunes filles faire de l’érotisme plutôt que du porno. C’est très grave — Karyourite (@karyourite) January 29, 2021