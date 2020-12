TPMP : Laeticia Hallyday fait ses hommages à Johnny, un gros clash entre Bernard Montiel et Géraldine Maillet

Sur le plateau de TPMP, les débats sont parfois houleux. D’ailleurs, ce fut encore le cas ce 5 décembre dernier. En effet, deux chroniqueurs ne semblent pas du tout du même avis ! Pire, entre Géraldine Maillet et Bernard Montiel, le ton est véritablement monté. Aussi, le sujet du jour est souvent disputé dans l’émission de C8. Puisqu’il s’agit de Laeticia Hallyday, l’ex-femme du rockeur. LD People vous explique comment les choses ont dérapé…

Polémique autour de Laeticia Hallyday : le clash entre Bernard Montiel et Géraldine Maillet

Un hommage qui ne passe pas du tout

Il y a quelques jours, l’entourage et les fans de Johnny Hallyday commémoraient les trois ans de sa disparition. Dès lors, la veuve de l’artiste décide de publier un message sur les réseaux sociaux. Ainsi, Laeticia Hallyday souhaite rendre hommage à son mari disparu. ” Trois ans déjà qui me paraissent un siècle, une éternité. (…). Il nous manque plus que les mots parce qu’ils ne seront jamais assez forts pour exprimer cette douleur encore forte de son absence. Ce soir, il faut que nous regardions le ciel, il y aurait une étoile qui brille plus que les autres. Il n’est pas loin, il veille, il nous protège “.

Mais deux des chroniqueurs de TPMP ne semblent pas d’accord sur le crédit à accordé à ce texte. Pire, ces mots manquent de sincérité pour Bernard Montiel. Sans tarder, Géraldine Maillet a réagi à ces accusations. En réalité, ce n’est pas la première fois que Bernard Montiel réagi de la sorte. Car visiblement, il ne porte pas Laeticia Hallyday dans son cœur. Pourtant, à une époque, ils étaient proches. Néanmoins, cette amitié semble très loin aujourd’hui !

TPMP : Un débat d’idées assez virulent

Dans Touche pas à mon poste, les polémiques autour de Laeticia Hallyday reviennent régulièrement. D’ailleurs, l’équipe de LD People a consacré un grand nombre d’articles sur le sujet. Mais cette fois-ci, Bernard Montiel semble véritablement ulcéré. Pour lui, Laeticia Hallyday ne semble pas être la femme meurtrie qu’elle dit. Toujours selon le chroniqueur, son attitude le prouve. Car depuis la mort de Johnny, Laeticia Hallyday aurait la capacité de retrouver l’amour rapidement. Et à plusieurs reprises, comme le précise Bernard Montiel de TPMP. Il reproche également à la mère de Jade et Joy de toujours invoquer Johnny qui ” la regarde de là-haut “.

Mais selon lui, si c’est vrai, le chanteur ne doit pas être très heureux. ” Elle a aussi une faculté à passer de la douleur aux bras d’un autre homme (…). Elle a un nouveau mec dans son lit dans sa maison à Saint-Barth “. Cependant, Géraldine Maillet ne semble pas du tout d’accord avec son collègue. Et, elle tient donc absolument à défendre Laeticia Hallyday. ” Moi, je considère que soit elle ne célèbre pas la mort de Johnny et elle est ingrate. Soit elle la célèbre et elle est opportuniste. C’est normal, elle refait sa vie, ça fait trois ans, ça n’efface pas Johnny et leur belle histoire “. Malgré ces arguments, Bernard Montiel ne semble pas du tout d’accord avec Géraldine Maillet. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’il attaque de front Laeticia Hallyday. Mais cette fois-ci, la veuve de Johnny atrouvé une autre femme pour venir à sa rescousse.