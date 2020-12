TPMP : Les tenues de la jeune Jade Hallyday ne plaisent pas, violente tension entre les chroniqueurs!

Sur son compte Instagram, Jade Hallyday s’affiche parfois en petite tenue. Lorsque Benjamin Castaldi a lancé ses chroniqueurs sur le sujet, les chroniqueurs ne sont pas restés insensibles. Au contraire ! Ils se sont violemment pris à partie les uns les autres.

Sous les projecteurs de TPMP : ouvert à tous, Benjamin Castaldi a voulu connaître l’opinion de ses chroniqueurs sur le compte Instagram de Jade Hallyday. Mais très vite, le débat a basculé en véritable foire d’empoigne !

Jade Hallyday : Le débat bascule en véritable foire d’empoigne !

Gilles Verdez a commencé par faire connaître son mécontentement. “Ça me choque qu’on laisse une adolescente se montrer de cette manière-là, faire des twerks sur les réseaux sociaux, c’est dangereux pour elle, je trouve qu’il faudrait expliquer qu’il ne faut pas faire ça”, a-t-il en effet déclaré.

“S’il vous plait, arrêtons un moment l’indignation à géométrie variable, ça devient insupportable !”, lui a ensuite rétorqué Ludivine Rétory, qui n’était visiblement pas de son avis. “Aujourd’hui, les enfants vivent avec leur temps”, a-t-elle tenu en effet à lui signaler.

Jade Hallyday :“ C’est aussi à sa mère d’empêcher ça ! “

Mais Christopher Nunes a très vite rappliqué pour prendre la défense de Gilles Verdez. “Justement, c’est ça le problème, le temps n’est plus adapté, il y a des dangers”, a-t-il ainsi pointé du doigt. “Regarde cette photo, rien que cette photo, désolé, une gamine de seize ans… C’est aussi à sa mère d’empêcher ça ! (…) Mais est-ce que tu as besoin d’étaler ? Regarde le décolleté, limite, on voit le téton !”, a-t-il lâché en s’en prenant à celle qui d’après lui était responsable, à savoir Laeticia Hallyday.

Magali Berdah est intervenue dans ce débat très houleux pour partager sa propre expérience. Car elle est confrontée au même problème avec sa fille aînée qui a à peu près le même âge que Jade Hallyday. “Elle fait des poses comme ça, et moi, je suis sa maman, donc au début ça me gênait, mais j’ai compris !”, a-t-elle tenté d’expliquer à ses collègues. “J’ai compris qu’à cet âge-là, maintenant, on ne peut rien faire, il faut juste les accompagner !”

“Quand on les interdit, on les met en danger ”

Et de poursuivre : “Quand on les interdit, on les met en danger ! J’accompagne mon enfant ! Je préfère que ma fille me donne ses codes Instagram, que je voie à qui elle parle, que je surveille ce qu’il se passe plutôt qu’elle le fasse derrière mon dos !”, a-t-elle conclu. La starlette des Princes et Princesses de l’Amour sur W9 n’a pas vraiment convaincu son auditoire. A plusieurs reprises, ses interlocuteurs ont tenté de la faire taire.

En attendant, Jade Hallyday ne fait pas que s’afficher en tenue discutable. Ce samedi 5 décembre, elle a rendu hommage à son père mort il y a 3 ans dans sa story. “Cela fait 3 ans que tu es parti au paradis. Il n’y a pas de mots pour décrire à quel point tu me manques et combien je t’aime papa. Tu restes à jamais dans mon coeur et avec moi“, a-t-elle écrit. Au sein de la rédaction de LDpeople, cela nous a beaucoup touché. “Je n’oublierais jamais les souvenirs que nous avons crées ensemble et je te suis très reconnaissante de m’avoir permis de devenir la jeune fille que je suis maintenant“.