TPMP: nouveau clash entre Danielle Moreau et Magali Berdah qui s’est refait les lèvres !

Qui aime bien châtie bien ! Ce 11 décembre, les deux chroniqueuses Danielle Moreau et Magali Berdah se sont encore pris le bec ! Tout est parti des lèvres de Magali Berdah, retouchées avec des injections. Et cette dernière a taclé Danielle Moreau en bonne et due forme !

A chaque fois avec Danielle Moreau de TPMP, on sait qu’on va vraiment rigoler. La dernière fois, Cyril Hanouna recevait comme invitée Clara Morgane. Alors la chroniqueuse, pour se moquer du calendrier de cette dernière, s’était montrée en petite lingerie. Le second degré, c’est sa marque de fabrique. Au sein de la rédaction de LDpeople, on adore Danielle Moreau. En plus de faire preuve d’un humour grinçant, cette ancienne journaliste de RTL et de France 3, a de véritables talents de journaliste.

Mais ce qu’on aime par-dessus tout, c’est quand elle se chamaille avec sa grande copine, Magali Berdah. Ce vendredi 11 décembre, sous les projecteurs de TPMP, ça a encore bardé ! Magali Berdah a commencé à dire à Cyril Hanouna “J’ai fait un truc, j’avoue”. Et de poursuivre : “La dernière fois j’avais fait mes petites injections là, et puis j’ai fait le haut maintenant et les lèvres”.

“Mais ça va un petit peu dégonfler, hein.”

La femme d’affaire a ensuite poursuivi en toute transparence : “Mais ça va un petit peu dégonfler, hein, parce que je les ai fait il y a 3 jours. Il faut le temps que ça prenne. Ça va, c’est des injections, c’est rien”.

Un petit coup d’œil sur ce qui se passe juste avant qu’on entre en piste sur @c8TV. Programme chargé ce soir avec TPMP ouvert à tous et TPMP week-end, Benjamin Castaldi puis Valerie Benaïm, vous êtes gâtés, ne ratez pas ça 😏 pic.twitter.com/tS3ba4TCPi — Danielle Moreau (@_DanielleMoreau) October 9, 2020

Danielle Moreau n’a ensuite pas pu s’empêcher d’intervenir : “C’est surtout qu’on a l’impression que les lèvres bougent toutes seules”, a-t-elle lancée à la directrice d’une agence d’influenceur. Magali Berdah a répliqué aussitôt : “Toi par contre, parle pas de lèvres”. La quinquagénaire n’a pas pris mal cette réplique, qui visait le fait qu’elle n’avait presque pas de lèvres tellement elles étaient fines. Au contraire, elle a éclaté de rire.

TPMP : Danielle Moreau du rire aux larmes

Autre animateur, autre ambiance. Le lendemain, ce samedi 12 décembre, Danielle Moreau n’avait en effet pas le cœur à rire. Au contraire, devant les caméras, elle s’est même mise à pleurer. Sur le plateau de TPMP présenté par Benjamin Castaldi, l’équipe a présenté le documentaire d’Elie Semoun diffusé sur la chaîne LCP. Dans ce film, l’humoriste suit les derniers instants de son papa, atteint de la maladie d’Alzheimer.

View this post on Instagram A post shared by #TPMP (@tpmptv)

La maman de Danielle Moreau vit en effet également avec cette maladie. Alors forcément, la chroniqueuse a voulu sensibilisé le public. “C’est une maladie, on est tellement seuls et démunis face à ça. Et du coup, je me suis sentie moins seule en regardant ce documentaire parce qu’on s’énerve face à des gens comme ça, on leur répète 15 fois les mêmes choses. L’agressivité, je la connais aussi. C’est un documentaire utile.”

En larmes, elle a fini par conclure. “L’humour c’est ce qui reste quand on a tout oublié. Il faut vraiment jouer cette carte de l’humour, ma maman ne se souvient de presque rien. Il a de la chance Elie, son papa se souvient de sa maman. Moi, ma maman ne se souvient même plus de son mari qu’elle a tellement aimé…”